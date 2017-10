Maria Sharapova supera la Vogele ed accede alle semifinali a Tianjin

Maria Sharapova accede alle semifinali del 'Tianjin Open', torneo Wta dotato di un montepremi di 500mila dollari in corso sui campi in cemento di Tianjin, in Cina. La russa, numero 86 del ranking mondiale e in gara con una wild card, ha sconfitto per 6-3 6-1 la svizzera Stephanie Vogele, numero 196 Wta, proveniente dalle qualificazioni. Prossima avversaria per 'Masha' la vincente del match tra la cinese Shuai Peng, numero 25 Wta e terza testa di serie, e la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 94 Wta.

Video - Federer: "Il numero 1 è improbabile, l'importante è stare bene" 00:59