Sara Errani supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale di Tianjin

Dopo due mesi fuori dal circuito per la squalifica per doping che le è stata inflitta a causa della positività al letrozolo, Sara Errani ritrova il sorriso entrando nel tabellone principale del WTA International di Tianjin (Cina), superando nella finale delle qualificazioni la padrona di casa Xin-Yun Han (n.124 WTA) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match nel quale il tennis vario di Sarita al cospetto di una Han assai fallosa ha finito per fare la differenza permettendo alla romagnola di staccare il biglietto per il main draw senza troppi patemi.

Nel primo set, dopo una fase di studio nella quale Sara ha tre palle break nel terzo game ed una nel quarto annullata all’avversaria, l’azzurra riesce ad avere la meglio negli ultimi due turni in battuta della riivale nella frazione, sfruttando perfettamente la propria regolarità da fondo ed imponendosi 6-3 in 43′.

Nel secondo parziale, l’italiana parte fortissimo andando avanti di due break e portandosi facilmente sul 4-0. La resa però al servizio cala e questo favorisce la cinese, più incisiva alla risposta ma non altrettanto efficace al servizio. Un aspetto che avvantaggia la Errani, al break sempre nel 2° set e vincente 6-2.

