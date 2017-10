Sara Errani torna in campo dopo la squalifica per doping

Sara Errani ha scontato la squalifica di due mesi che le è stata inflitta per la positività al letrozolo e sabato mattina (alle 6 ora italiana) tornerà in campo nel WTA International di Tianjin (426.250 dollari, cemento) per le qualificazioni. La sua avversaria sarà la cinese Xiaodi You, tennista numero 533 del mondo mentre la romagnola è precipitata alla posizione numero 281, essendole stati sottratti i punti e anche il montepremi guadagnati tra il 16 febbraio, giorno del controllo antidoping risultato positivo, e il 7 giugno, fine del Roland Garros.

La Errani, che ha sempre dichiarato di aver assunto la sostanza in via accidentale, ripartirà andando per gradi. Insieme al suo staff (in primis il coach Michele Montalbini e l’allenatore Andrea Capodimonte), ha deciso di ripartire dalla categoria più bassa del circuito WTA (125k, il secondo livello professionistico di tennis femminile, dopo il WTA Tour) e non dagli ITF: l’azzurra si è iscritta, infatti, a tre eventi consecutivi nel mese di novembre, ovvero i tornei da 115.000 dollari di Hua Hin in Thailandia (6-12 novembre, cemento indoor), Taipei (13-19 novembre, sintetico) e Honolulu (20-26 novembre, cemento).

Sarita ora ha solo 131 punti raccolti nel 2017 e, se si considera che alla vincitrice di un WTA 125k spettano 160 punti e alla finalista 95, si può intuire come l’obiettivo sia risalire nel ranking e accedere in extremis almeno all’entry list delle qualificazioni degli Australian Open 2018. Il reale obiettivo della Errani è tornare competitiva ad alti livelli nella prossima stagione: il rilancio dovrà avvenire in campo per pulire la sua immagine anche fuori. Solo così potrà lasciarsi alle spalle questa brutta faccenda.