Sharapova avanti tutta: batte Magda Linette e accede ai quarti

Maria Sharapova, numero 86 del ranking mondiale, in gara con una wild card, approda ai quarti di finale approda ai quarti di finale al "Tianjin Open", torneo Wta International dotato di un montepremi di 500mila dollari in corso sui campi in cemento di Tianjin, in Cina.

Dopo aver eliminato la rumena Irina-Camelia Begu, numero 57 Wta, la 30enne russa ha sconfitto per 7-5 6-3 la 25enne polacca Magda Linette, numero 71 Wta, in quello che era il primo testa a testa fra le due.

Masha attende ora la vincente del confronto fra la svizzera Stephanie Voegele, numero 196 Wta, proveniente dalle qualificazioni, e la kazaka Yulia Putintseva, numero 54 del ranking e quinta testa di serie.