Tennis, Wta Washington: debutto con sconfitta per Camila Giorgi

Washington (Usa), 31 lug. (LaPresse) - Debutto amaro per per Camila Giorgi nel "Citi Open", torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento di Washington (combined con un ATP 500) negli Stati Uniti. La 25enne di Macerata, numero 83 Wta, è stata battuta per 5-7 6-3 6-4, dopo poco più di due ore di partita, dalla canadese Bianca Andreescu, 17 anni, numero 167 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card.