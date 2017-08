WTA Washington: Sara Errani al secondo turno

Dopo le eliminazioni di Camila Giorgi e Thomas Fabbiano, l’Italia del tennis può sorridere a Washington. Nella notte italiana, Sara Errani è approdata al secondo turno del torneo americano grazie ad una bella vittoria contro la giapponese Risa Ozaki, giovane classe 1994 numero 70 del ranking WTA. Errani, scivolata oltre la 100^ posizione (103), ha avuto la meglio in due set, 7-6(0) 6-2, in un’ora e mezza di gioco, qualificandosi così per il secondo turno dove affronterà la francese Oceane Dodin, 20enne numero 55 del mondo. Un primo set dall’andamento abbastanza ondivago: prima una serie interminabile di break e controbreak fino al 3-3, poi nessuna palla break fino al tiebreak. Qui non c’è stata praticamente partita: sette punti consecutivi dell’azzurra e primo set in tasca in poco più di un’ora. La giocatrice italiana ha dunque acquisito fiducia, trovando il break in avvio di secondo set, nel primo game. Una buona continuità al servizio (73% di prime palle in campo), cosa assai insolita per l’azzurra, le ha assicurato di mantenere il vantaggio: sono sul 2-1, Sarita è stata costretta ad annullare due palle break. Passato il pericolo, la strada si è messa in discesa: nel settimo game è arrivato il secondo break, che ha permesso poi di chiudere il match per 7-6 6-2. L’estate americana comincia nel migliore dei modi per Errani.