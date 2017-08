Harakiri Errani! Spreca 3 match point e viene eliminata dalla francese Dodin

Fa veramente male l’eliminazione di Sara Errani nel secondo turno del torneo WTA International di Washington: sul cemento statunitense l’azzurra non concretizza ben 3 match point e viene rimontata e battuta dalla francese Oceane Dodin, numero 5 del tabellone, che si impone col punteggio di 36 75 61 in 2 ore e 12 minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra parte male, cedendo la battuta in apertura e trovandosi subito sotto per 0-2. Tutti i giochi sono molto lottati e così Errani prima non sfrutta un break point nel corso del quarto gioco, poi ne cancella due all’avversaria in quello successivo. E’ solo una questione di tempo: il controbreak arriva ai vantaggi nel sesto gioco. L’italiana mette per la prima volta la testa avanti andando sul 4-3 ed opera un nuovo break nel corso dell’ottavo game: il braccio non trema ed Errani conquista il primo set chiudendo sul 6-3, rimontando da 1-3.

Nella seconda partita la striscia di giochi consecutivi dell’azzurra si allunga grazie al break in apertura poi confermato: 2-0 e parziale di 7-0. La partita va avanti a strappi, e così poi è la francese a conquistare 4 giochi di fila, portandosi avanti per 4-2 e servizio, ma l’italiana reagisce ed opera l’immediato controbreak a 0, riequilibrando il set nel corso del game seguente. Nel nono gioco, sul 4-4, Errani ancora una volta è implacabile in risposta: nuovo break, stavolta a 15, e la numero 103 WTA si assicura il diritto di andare a servire per il match. L’azzurra sale 40-15, si procura due match point ma non li sfrutta, ai vantaggi ne ottiene un altro, ma anche quest’ultimo le viene cancellato dall’avversaria, la quale poi infila 3 punti consecutivi, si salva e va sul 5-5. Errani non molla e nel gioco successivo, in risposta, vola 0-40, procurandosi 3 break point, ma qui la transalpina trova nuovamente una serie di 5 punti consecutivi e sale 6-5. Quando va a servire per rimanere nel set, l’azzurra va sotto 15-40, porta il game ai vantaggi ma è costretta a cedere servizio e partita.

Nel terzo set non c’è storia: la tripla occasione mancata resta nella testa di Errani, che sparisce dal campo e, in men che non si dica, si ritrova sotto 0-4. L’azzurra ha una reazione d’orgoglio nel corso del quinto gioco, quando recupera uno dei due break di svantaggio, ma è solo un fuoco di paglia: la francese chiude rapidamente 6-1 e stacca il biglietto per i quarti di finale.

WTA International Washington – Secondo turno

Dodin (Fra,5) b. Errani (Ita) 36 75 61