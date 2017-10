Mondiali: l’Italia sfiora l’impresa, azzurri d’argento nella gara a squadre

L’Italia sfiora l’impresa ai Mondiali di tiro con l’arco di Città del Messico. Il terzetto azzurro formato da Sergio Pagni, Federico Pagnoni e Alberto Simonelli viene sconfitto nella finale del compound dalla squadra numero uno del ranking mondiale, gli Stati Uniti. Steve Anderson, Braden Gellenthien e Kristofer Schaff realizzano una gara quasi perfetta e conquistano la medaglia d’oro con 235 punti contro i 228 degli azzurri.

Gli statunitensi partono fortissimi e si portano in vantaggio di due punti nel primo end, con un 59 a 57. Stesso copione nel secondo end, con gli USA che aumentano di un punto il distacco e si portano sul 117-114. Gli azzurri non riescono a cambiare marcia nemmeno nel terzo end e gli avversari allungano ancora sul 176 a 171. L’ultimo end vede gli azzurri partire bene, con 30 punti nelle prime tre frecce, ma gli Stati Uniti rispondono con altrettanti punti e infrangono quindi i sogni di gloria della squadra azzurra. L’Italia conquista comunque un’importantissima medaglia d’argento, che mancava in bacheca dal 2003 e anche in quella occasione gli azzurri vennero sconfitti in finale dagli Stati Uniti. Un risultato quindi di grande prestigio per Pagni, Pagnoni e Simonelli, che non partivano con i favori del pronostico in questo torneo, ma tirando grandi frecce sono riusciti a centrare questo secondo posto.

Il podio di giornata viene completato dalla Colombia, che conquista la medaglia di bronzo. Il terzetto colombiano ha sconfitto la Croazia allo shoot off per 30 a 28, dopo che il match si era concluso in parità sul 229 pari. Per quanto riguarda il settore femminile, arriva il trionfo della Colombia. Il terzetto formato da Sara Lopez, Alejandra Usquiano e Nora Valdez ha sconfitto in finale l’India per 234 a 228. Un match sempre condotto dalle colombiane, che hanno tirato quasi alla perfezione, non scendendo mai sotto il 9 e andando così a conquistare il titolo iridato. ll bronzo è andato invece alla Corea del Sud, che ha sconfitto per 235 a 227 la Germania.