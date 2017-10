Nespoli, Pasqualucci e Galiazzo eroi a Città del Messico: Italia campione del mondo!

Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco Galiazzo scolpiscono per sempre i propri nomi nella pietra dello sport italiano. L’Italia demolisce con un perentorio 6-0 la Francia a Città del Messico e si laurea campionessa del mondo di tiro con l’arco nella prova a squadre. Il Bel Paese torna dunque in vetta al globo a 18 anni di distanza dall’ultima volta, mentre l’ultimo podio risaliva all’edizione del 2015, quando gli azzurri dovettero accontentarsi dell’argento dopo la sconfitta nell’atto conclusivo contro la Corea del Sud.

Un’apoteosi assolutamente meritata per la selezione tricolore. Quarta al termine della fase eliminatoria, l’Italia ha superato nell’ordine Taipei e Stati Uniti, prima di sbarazzarsi dei maestri coreani in semifinale. La finalissima per l’oro si è poi rivelata un autentico monologo.

La Francia iniziava malissimo il primo set con un 6 del 20enne Chirault, astro nascente che quest’oggi si è fatto travolgere dalla pressione. Pur senza brillare e con il solo 10 di Galiazzo, gli azzurri portavano a casa la frazione per 54-50.

Nel secondo parziale ancora un 5 di Chirault affossava i transalpini. Nespoli metteva a segno un 10 fondamentale per issarsi nuovamente a quota 54, contro il modesto 48 degli avversari.

Sul punteggio di 4-0, ai portacolori del Bel Paese era sufficiente un pareggio per porre fine anticipatamente alla contesa. Prima delle ultime tre frecce, con la Francia a quota 51, serviva un 25 per chiudere i giochi. Pasqualucci realizzava un 8, Galiazzo un 7. Tutto era dunque nelle mani di Nespoli: un 9 o un 10 per vincere. Il braccio del 29enne nativo di Voghera non tremava: 10! 52-51 e Italia sul trono mondiale!

Grazie a questo leggendario trionfo, l’Italia raccoglie il 12° oro stagionale negli sport olimpici e, in un colpo solo, scavalca Gran Bretagna e Francia nel medagliere virtuale verso Tokyo 2020, portandosi addirittura in quinta posizione, preceduta solo da Usa, Cina, Russia e Giappone. Possiamo dirlo con orgoglio: siamo una vera potenza tra le potenze sportive planetarie.