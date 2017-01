Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Nimes 2017: Claudia Mandia è d'oro!

Il 2017 del tiro con l’arco italiano inizia alla grandissima, grazie all’incredibile affermazione di Claudia Mandia nella terza tappa di Coppa del Mondo di Nimes (Francia), arrivata dopo il successo sulla coreana Jin Yun nella finalissima odierna. L’avvio di gara non è stato facile per la salernitana, che ha perso 28-27 il primo set, per poi pareggiare il secondo 27-27, impattando solamente con il 30-29 della terza frazione. Claudia si è dimostrata infallibile anche nel quarto parziale, portandosi sul 5-3, ancora una volta con il punteggio di 30. Nel tiro con l’arco non c’è però nulla di scontato, e la Yun impatta con il 29-28 del quinto set. Si va così allo shoot-out, dove la Mandia centra il bersaglio grosso, mentre l’avversaria non va oltre il 9. Un successo straordinario per la 24enne, che porta così a casa una vittoria strepitosa, con il bronzo che va alla britannica Naomi Folkard, vittoriosa 6-3 sulla danese Randi Deng.

Tra gli uomini non ha deluso il padrone di casa Jean-Charles Valladont, che dopo due set di parità è riuscito a staccare il coreano Oh Jin Hyek nella terza frazione, chiudendo la pratica nel quinto parziale, grazie al conclusivo 30-27. Chiude il podio il recordman delle qualificazioni Brady Ellison, che si riscatta dalla sconfitta in semifinale, superando 7-1 il britannico Tom Hall, totalizzando appena un 9 nelle 12 frecce scoccate.

Passando al compound, si registrano le affermazioni dei danesi Stephan Hansen e Tanja Jensen, capaci di imporsi rispettivamente sullo sloveno Dejan Sitar (148-145) e sulla russa Natalia Avdeeva (146-144).

gianni.lombardi@oasport.it