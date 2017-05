Tiro con l’arco: spettacolare Mauro Nespoli! Migliora il suo record europeo

L’Italia del tiro con l’arco si conferma in grande salute. Nelle selezioni nazionali disputate ieri a Lagosanto (FE), Mauro Nespoli ha dato spettacolo, realizzando il nuovo record europeo in qualifica: 692 punti ottenuti con 72 frecce a disposizione, migliorando il primato continentale che già gli apparteneva (689). Ricordiamo che il record del mondo appartiene al sud-coreano Woojin Kim con ben 700 punti!

Nespoli si è poi aggiudicato anche la competizione, superando in finale per 6-2 Matteo Fissore, grande specialista delle gare indoor che ha compiuto passi da gigante anche nelle prove all’aperto. Il podio è stato completato da David Pasqualucci, capace di superare per 6-2 Massimiliano Mandia nella finale per il terzo posto.

In campo femminile si è imposta Vanessa Landi: 6-2 nell’atto conclusivo a Claudia Mandia. Terza piazza per Tatiana Andreoli dopo il 6-4 a Guendalina Sartori.

Dopo aver monopolizzato gli Europei indoor, la stagione degli azzurri entrerà nel vivo tra qualche giorno con l’inizio della Coppa del Mondo.