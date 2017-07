Europei di skeet: Italia d'oro nella prova a squadre femminile

Italia d'oro nella prova a squadre femminile dello skeet agli Europei di tiro a volo di Baku. Le tre azzurre Diana Bacosi, Simona Scocchetti e Katiuscia Spada, oggi hanno tirato fuori gli artigli e hanno colpito: ai quarti di finali hanno battuto alla grande la Repubblica Ceca, 41 a 32, poi in semifinale hanno superato, 42-38, le fortissime e agguerritissime cipriote, in finale hanno surclassato il terzetto dell'Ucraina, 40-34, sei piattelli la dicono lunga sulle qualità del Team Italia. Bronzo a Cipro che ha superato la Polonia.

Felicissimo il ct Andrea Benelli: "Grande gara, grande compattezza di squadra. Non era facile dopo la gara di ieri che non è andata benissimo. Diana, Simona e Katiuscia sanno sparare, ma hanno soprattutto grandi qualità morali e agonistiche. Hanno saputo trovare in pedana subito questa mattina le motivazioni giuste per vincere il titolo europeo che ci spettava. Sono le più forti. Noi abbiamo mai sofferto, mai avuto un momento di tentennamento, mai in un istante abbiamo dato la possibilità all'avversario di turno di pensare di poterci battere".