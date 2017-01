Niccolò Campriani atleta dell’anno per la ISSF

La ISSF (International Shooting Sport Federation) ha assegnato a Niccolò Campriani e Anna Korakaki il premio come miglior tiratore e miglior tiratrice dell’anno. Un riconoscimento che completa un 2016 indimenticabile per i due tiratori, visto che entrambi ai Giochi Olimpici di Rio 2016 hanno conquistato due medaglie d’oro.

Campriani si è imposto a Rio nella carabina ad aria compressa e nella carabina 3 posizioni, mentre la tiratrice ellenica nella pistola 10 metri e pistola sportiva femminile. Per Niccolò si tratta del secondo riconoscimento da parte della ISSF dopo quello ottenuto nel 2012.

Questo il commento di Campriani: "Ancora una volta la ISSF mi ha colto di sorpresa assegnandomi questo premio. Le prestazioni alle Olimpiadi di Rio sono state incredibili ma non posso dire lo stesso per il resto della stagione: voglio credere che tutte le finali nelle quali ho gareggiato negli ultimi 4 anni, tutti gli errori e i piazzamenti all’ottavo posto siano stati un occasione per fare esperienza e per ottenere gli strumenti che mi hanno permesso di affrontare i Giochi Olimpici di Rio. E’ per questo che sono stato in grado di fare del mio meglio quando contava di più" – ha proseguito Niccolò. "Ai miei compagni tiratori voglio dire di non rinunciare ai propri sogni, non importa quanto dura possa sembrare. Voglio ringraziare l’ISSF per aver riconosciuto i miei sforzi e tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo viaggio".