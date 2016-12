Niccolò Campriani: “Vado da Google a lavorare, e tra un anno decido se puntare verso Tokyo 2020...”

E’ stato l’azzurro più vincente alle Olimpiadi di Rio 2016, con due fantastiche medaglie d’oro. Niccolò Campriani sembra aver preso la sua decisione: almeno un anno di pausa e poi deciderà se continuare con la sua avventura nel tiro a segno, o appendere la carabina al chiodo. Così alla Gazzetta dello Sport: “Non farò gli Europei di quest’anno. Forse disputerò le finali di Coppa del Mondo in India, è da capire se per ricominciare o per dire addio. Deciderò tra un anno se andare avanti o no”.

" Di sicuro se andrò avanti lo farò solo nella specialità ad aria. "

Una scelta però è già stata fatta: “Di sicuro se vado avanti lo farò solo nella specialità ad aria. Niente più tre posizioni, perché è più facile gestirne una”. L’obiettivo sarebbe quello di Tokyo 2020, in coppia con la compagna di vita Petra Zublasing: “Magari a Tokyo vedrete un litigio in mondovisione…”.

Video - Niccolò Campriani: il campione che ha battuto la paura di sbagliare 01:09

" Con Google stiamo ragionando su un grande progetto nello sport. "

Al momento Niccolò sta valutando un’importante offerta di lavoro: “Ho un’offerta di lavoro importante da Google, stiamo ragionando su un grande progetto nello sport. Deciderò entro qualche settimana. Si tratta di trasferirmi negli Stati Uniti, a San Francisco. Dovrei fare da tramite tra sportivi ed ingegneri”.

In chiusura una parola sul suo personaggio sportivo del 2016: “Bebe Vio, ho visto la sua vittoria in un bar di Roma, mi ha esaltato”.

di Gianluca Bruno