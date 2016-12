Tiro a volo: Bacosi-Cainero e il tripudio carioca, l’Italia regala spettacolo a Rio 2016

Due pass e subito doppietta. Che spettacolo l’oro e l’argento vinti da Diana Bacosi e Chiara Cainero. Quasi superfluo sapere chi ha vinto con le skettiste azzurre abbracciate sul podio e il direttore tecnico Andrea Benelli che salta di gioia come ad Atene 2004. Il tutto arricchito dalla presenza sul podio della fuoriclasse statunitense Kimberly Rhode, alla sesta medaglia olimpica consecutiva.

LA GARA Superate senza patemi le qualificazioni, Diana e Chiara sfidano in semifinale le statunitensi Rhode e Morgan Craft, la 19enne britannica Amber Hill e la cinese Meng Wei. Le azzurre sono in giornata di grazia, il percorso netto della friulana e il 15/16 dell’umbra consente alle due di approdare in finale. Il duello tricolore può essere vissuto con leggerezza, Cainero sbaglia due volte nei primi quattro colpi, Bacosi commette soltanto un errore e trionfa con il punteggio di 15-14.

IL TRIONFO DELLA NORMALITÀ Le due si abbracciano, consapevoli di aver scritto una pagina indelebile dello sport tricolore. A render tutto ancor più speciale le dediche ai figli di queste due mamme capaci di raccogliere i frutti di un quadriennio all’ennesima potenza, frutto di sacrifici, talento, yoga e milioni di piattelli frantumati.