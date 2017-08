Tiro a volo, Europei 2017: Gabriele Rossetti si illumina d’argento a Baku

Argento. Al termine di un interminabile shoot-off Gabriele Rossetti è secondo nello skeet alle spalle del ceco Milos Slavicek. Entrato nella finale a sei in scioltezza (1122/125), il pontigiano campione olimpico a Rio si è reso protagonista di un’avvincente sfida con il rivale ceco.

Il primo a essere eliminato è l’estone Andrei Ineshin, seguito dai russi Anton Astakhov e Alexander Zemlin. Out lo svedese Stefan Nilsson, il poliziotto ha chiuso i tiri regolamentari a parimerito con Slavicek, 54-54. Ai tiri di spareggio è stato poi il ceco a conquistare l’oro battendo l’azzurro 11-9 e portandosi a casa il primo podio a livello senior. Primo podio europeo anche per Rossetti che conferma l’impressionate capacità di non toppare i grandi appuntamenti.

Peccato invece per Riccardo Filippelli, tornato in gioco con un grande 25/25 finale ma alla fine settimo dopo i tiri di spareggio con Zemlin. Più indietro Tammaro Cassandro, 21° con errori pesanti sopratutto nelle serie numero tre e quattro. I tre alfieri azzurri hanno poi conquistato l’argento nella gara a squadre alle spalle della Russia.