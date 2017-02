Tiro a volo, ora è ufficiale: il double trap esce dalle Olimpiadi: al suo posto la gara mista

La notizia più temuta è arrivata ufficialmente: il double trap non farà più parte delle Olimpiadi. Al suo posto è stata inserita la gara mista (uomini e donne) della fossa olimpica.

La decisione è stata resa nota dal Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale degli Sport di Tiro nel corso di un’assemblea tenutasi a Nuova Delhi (India).

Seguendo le direttive del CIO, la Federazione ha privilegiato la parità di genere, garantendo dunque lo stesso numero di gare (2) per entrambi i sessi, oltre ad una mista.

Una decisione che non ci trova d’accordo: perché eliminare e non aggiungere? Premesso che il double trap, dal 1996 al 2004, assegnò il titolo olimpico anche in campo femminile, centinaia di tiratori, non solo italiani ovviamente, si ritrovano ora senza una prospettiva di carriera. Difficile proseguire un’attività senza il miraggio dei cinque cerchi ed è probabile che alcuni provino a ‘riciclarsi’ nel trap o nello skeet, anche se non sarà affatto semplice. La gara mista di trap, inoltre, si sarebbe potuta aggiungere mantenendo la medesima soglia di qualificati ai Giochi, dunque senza ‘carte’ aggiuntive.

Il double trap si disputò per la prima volta alle Olimpiadi ‘intermedie’ di Atene 1906, prima di rientrare nel programma dei Giochi a partire da Atlanta 1996. L’Italia vanta tre argenti in questa specialità, conquistati da Albano Pera (1996), attuale ct della squadra di fossa, Francesco D’Aniello (2008) e Marco Innocenti (2016).

Il Bel Paese potrà beneficiare di una ghiotta chance di medaglia nel trap misto (un’ipotetica coppia formata da Giovanni Pellielo e Jessica Rossi sarebbe difficile da battere), tuttavia ciò non allevia l’amarezza per la scomparsa di una disciplina storica e di grande tradizione.

Novità anche nel tiro a segno: salutano le Olimpiadi le gare con pistola e carabina da 50 metri. Introdotte anche in questo caso due gare miste, quelle con pistola e carabina 10 metri (dove l’Italia potrà calare due assi come Petra Zublasing e Niccolò Campriani).