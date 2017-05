Muore Julia Viellehner, la triathleta investita da un camion a Galeata

Julia Viellehner non ce l'ha fatta: la triatleta tedesca di 31 anni lunedì scorso era stata investita da un camion sulla Strada Provinciale 24 delle Forche, a Galeata (provincia di Forlì-Cesena). Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, Julia - in allenamento in compagni del fidanzato/allenatore e di un amico per scalare il passo delle Forche - si è inavvertitamente agganciata con la gomma posteriore del camion ed è stata trascinata per 7-8 metri: l'autista si è accorto subito, si è fermato ma ormai era tardi: la bici è andata distrutta e soprattutto la ragazza ha riportato ferite profonde alle gambe.

La ragazza è stata subito trasportata al "Bufalini" di Cesena - lo stesso dove è stato ricoverato il campione di Superbike Nicky Hayden dopo essere stato pure lui investito in bicicletta - dove i medici le hanno amputato entrambe le gambe per provare a salvarle la vita ma non è bastato: ad annunciare il decesso è proprio il suo compagno e allenatore Tom Stecher sui social network.