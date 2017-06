Bertocchi-Verzotto nella storia: oro europeo per l'Italia nel sincro misto

Europeo da comparse? Europeo da protagonisti! L’Italia del dopo Tania Cagnotto è già in vetta al Vecchio Continente. Ieri il quinto posto della giovane coppia Barbu-Pellacani nel team event, a un tuffo dal podio, oggi la medaglia d’oro nel sincro misto 3 metri di Elena Bertocchi e Maicol Verzotto. Lo stesso altoatesino, l’anno scorso a Londra, fu argento in coppia con la fuoriclasse bolzanina.

Podio fattibile, si diceva: sei coppie in gara, azzurri tra i favoriti. E podio è. Anzi, trionfo. Il gradino più alto. L’inno di Mameli che apre a una settimana di belle speranze. Bertocchi-Verzotto, già in gara quest’anno alle World Series, prendono la vetta della gara con il primo tuffo obbligatorio e non scendono mai sotto la seconda posizione nelle cinque rotazioni. Un’imprecisione nella seconda serie, un’altra nel doppio e mezzo indietro carpiato finale (57.60) che rischia di far sfumare l’oro. Ma anche, e soprattutto, 70.68 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato, miglior punteggio parziale di tutta la finale.

Con 287.88 punti gli azzurri sono irraggiungibili. Alle loro spalle gli ucraini padroni di casa (Viktoriya Kesar-Stanislav Oliferchyk, 282.96) e i tedeschi Tina Punzel e Lou Massenberg (281.40). A un passo dalla medaglia la Russia di Ekaterina Nekrasova e Ilia Molchanov (280.71). E’ una specialità non olimpica, ma è un oro europeo pur senza Tania Cagnotto. Anche se di Tania – a sorpresa al commento in tv su RaiSport – c’è ancora tanto: il passaggio di testimone con la 22enne lombarda, attesa nei prossimi giorni nella gara individuale da 1 metro (può puntare alla doppietta), e l’esperienza passata del 29enne altoatesino, che proprio nel sincro misto dal trampolino con la sua concittadina ha vinto il bronzo mondiale nel 2015.

Top 3 classifica:

1. Italia (Bertocchi-Verzotto) 287.88

2. Ucraina 282.96

3. Germania 281.40