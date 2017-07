Elena Bertocchi è pronta: “Ho superato i problemi alla schiena, voglio ripetere Kiev"

È la nuova stella, o vista la giovane età, stellina dei tuffi italiani, colei che sta provando a raccogliere la pesante, pesantissima eredità di Tania Cagnotto. Elena Bertocchi, dopo l’oro europeo da 1 metro, si metterà alla prova con le migliori atlete del Mondo nella rassegna iridata di Budapest, al via domani. Coincidenza vuole che la campionessa in carica di questa specialità sia proprio l’ex tuffatrice bolzanina. Bertocchi, nata a Milano nel 1994, sarà al suo secondo Mondiale, affrontato però con una consapevolezza nettamente diversa. “Mi sento molto carica mentalmente ed anche fisicamente sto bene“, ha dichiarato l’azzurra in un’intervista concessa all’Avvenire. “Durante l’ultima gara, il Grand Prix di Bolzano, settimana scorsa, ho accusato molti problemi alla schiena. Grazie al lavoro del team italiano di fisioterapisti ora sto molto meglio“.

Testa (e schiena) dunque, al Mondiale, con un obiettivo ben chiaro. “Il mio obiettivo è ripetere la gara di Kiev (agli Europei, ndr), con qualche punto in più. Per i 3 metri, invece, voglio entrare almeno in semifinale e, perché no, sperare nell’accesso alla finale. Nel sincro misto, in coppia con Maicol Verzotto (oro a Kiev, ndr), punto ad arrivare tra le prime sei coppie: questo ci permetterebbe di classificarci di diritto per le quattro tappe delle World Series del 2018“. Parla già da campionessa navigata quindi Bertocchi, consapevole che questo Mondiale è solo una tappa di passaggio all’interno di un più lungo processo di maturazione, non solo per lei, ma per il movimento italiano di tuffi del dopo-Cagnotto. “Vorrei che questo Mondiale fosse un trampolino di lancio a tutto il nostro giovane gruppo“.

alessandro.tarallo@oasport.it