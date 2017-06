Europei Kiev 2017, finalmente Batki-Verzotto! Bronzo nel sincro misto 10 metri

L’uomo del sincro e (forse) la donna del sincro. Uniti in passato da Tania Cagnotto, adesso dalla piattaforma, in futuro – chissà – dalle ambizioni. Maicol Verzotto e Noemi Batki sono bronzo europeo nel sincro misto da 10 metri. Seconda medaglia a Kiev per lui dopo l’oro da 3 metri con Elena Bertocchi, prima per lei, quarta da 10 metri con Chiara Pellacani e saggia nel non disputare la gara individuale. Verzotto con Tania Cagnotto aveva vinto un bronzo mondiale e un argento europeo, Batki il bronzo continentale nel lontano 2008. E ora che la bolzanina commenta in tv su RaiSport, loro festeggiano e si abbracciano per quella medaglia sfumata due anni fa ai Mondiali (sesto posto) e l’anno scorso agli Europei (quarto).

Gara equilibrata e tesissima quella da 10 metri. Con 97.80 punti dopo gli obbligatori Verzotto e Batki sono secondi alle spalle della Russia, che però perde terreno con il primo libero a causa di un triplo e mezzo avanti abbondante di Yulia Timoshinina. A due tuffi dalle fine l’Italia è prima. Poi la triestina sporca il triplo e mezzo ritornato, le coppie rivali reagiscono e prima dell’ultima rotazione gli azzurri sono terzi con sette punti da difendere sulla Russia quarta.

Alla fine la classifica premia i britannici Lois Toulson (già campionessa individuale) e Matthew Lee, con 308.16 punti. Timoshinina e Viktor Minibaev, non l’ultimo arrivato, chiudono alla grande: argento con 300.30. Sono gli ucraini a commettere la leggerezza fatale: quarto posto per Valeriia Liulko e Maksym Dolgov con 297.60. Noemi Batki e Maicol Verzotto ottengono dunque il podio tanto atteso: 299.58. Cinque punti in meno rispetto all’anno scorso, ma tra un quarto e un terzo posto c’è una bella differenza. Una medaglia.

Risultati finale sincro misto 10 metri

1. Gran Bretagna 308.16

2. Russia 300.30

3. Italia 299.58