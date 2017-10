Francesca Dallapé non molla la presa: “Io e Tania Cagnotto potremmo tornare a settembre"

Prende sempre più corpo la possibilità di rivedere di nuovo insieme, e da mamme, Francesca Dallapé e Tania Cagnotto in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al termine dei Giochi di Rio 2016, entrambe avevano annunciato l’addio ai mondo dei tuffi. Francesca ha dato alla luce la splendida Ludovica, mentre Tania partorirà il primo erede nel mese di gennaio.

Proprio Dallapé, da ormai diverse settimane, sta tentando in tutti i modi a convincere l’amica a rimettersi in gioco e tornare a gareggiare. La bolzanina, in effetti, sembra già tentennare, come aveva ammesso qualche giorno fa: “Francesca sa essere molto convincente…".

In un’intervista rilasciata all’Alto Adige, Dallapé ha annunciato un rientro ormai imminente:

" Al momento è solo un’idea, sto facendo delle battute con Tania. Se tutto va secondo i piani, io dovrei tornare alle gare a dicembre a Bolzano e, se gareggerò, lo farò solo dal metro. Farò un po’ da cavia per vedere come reagisce il fisico. Se riprenderò, lo farò esclusivamente assieme a lei. Se lei mi dirà che non vorrà proseguire, allora mi ritirerò anche io. "

La 31enne trentina ha già le idee chiare su un ipotetico percorso verso i Giochi del 2020: "L’ideale sarebbe riprendere ad allenarsi insieme nel settembre del 2018 per sfruttare quasi due anni di preparazione. Il primo obiettivo sarebbero i Mondiali del 2019 e poi tentare di qualificarsi alle Olimpiadi nel febbraio-marzo del 2020". Una chiarezza di pensieri che lascia intendere come l’idea del grande ritorno sia ben più di una semplice suggestione…