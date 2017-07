Grandi Prix Bolzano: troppi errori per Tocci (terzo) e Cristofori, vince Morales

Una medaglia di bronzo che però non può bastare: questo il bottino in casa Italia nel trampolino da 3 metri maschile al Grand Prix di Bolzano di tuffi. Due azzurri in finale: Giovanni Tocci e Adriano Ruslan Cristofori, entrambi con grandi chance di far bene. Qualche errore di troppo però ha precluso le aspettative del Bel Paese di poter puntare alla vittoria.

A vincere è stato il colombiano Sebastian Morales, che ha disputato una gara regolare chiudendo a quota 446.35. Seconda piazza per il russo Viacheslav Novoselov, staccato solo di 8.50 punti dal vincitore. La terza piazza è andata a Tocci, grande favorito di giornata: un errore sul triplo e mezzo rovesciato raggruppato (26 punti con penalità) è valso solo un 384.85 totale, tutt’altro che positivo. Quinto il giovane Cristofori, con praticamente lo stesso numero di punti sullo stesso tuffo sbagliato dal compagno di nazionale. 347.90 il suo punteggio conclusivo.