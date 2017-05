L'imbattibilità cinese nei tuffi fra ori olimpici e il progetto 119

Iniziano oggi a Pechino le World Series di tuffi. A confrontarsi saranno i migliori atleti di questo sport e non c’è dubbio che grandi protagonisti delle gare saranno gli atleti padroni di casa. Da decenni ormai dominatorii assoluti di trampolino e piattaforma in tutte le competizioni internazionali, i cinesi vantano diversi record dai dieci e dai tre metri tra cui l’imbattibilità conservata per quarant’anni ai Giochi Asiatici; dalla prima edizione del 1974 fino all’ultima, del 2014, i tuffatori cinesi hanno infatti vinto tutte le gare maschili e femminili.

Per l’Italia, che avrà in Tania Cagnotto una delle grandi protagoniste dei Giochi, le gare di tuffi saranno tra le più emozionanti di tutta Rio 2016 e per questo oggi, a poco più di quattro mesi dall’inizio delle Olimpiadi, nel nostro viaggio nel tempo nella storia olimpica ci spostiamo verso oriente e andiamo a scoprire qualcosa di più su quella che negli ultimi decenni è stata l'invincibile corazzata olimpica cinese.

Un dominio iniziato alla fine degli anni ‘80

A parte una breve apparizione nel 1952, la prima edizione dei Giochi Olimpici a cui prende parte la delegazione del paese orientale è, per assurdo, quella di Los Angeles 1984, boicottata dai paesi del blocco comunista. Le prime medaglie nei tuffi arrivano già nell’edizione americana, dove però a farla da padroni sono ancora gli atleti di casa guidati da Greg Louganis. Il dominio cinese inizia quando i Giochi si spostano un po’ più vicini a casa, a Seul. È il 1988 e da lì ad oggi, per tutte le edizioni dei Giochi, l’inno cinese risuonerà al termine di tutte le gare del trampolino da tre metri femminile, della piattaforma sincronizzata femminile e dal trampolino da tre metri sincronizzato maschile. Un altro record di imbattibilità.

In sole otto edizioni dei Giochi la Cina dei tuffi colleziona qualcosa come 49 medaglie, di cui 27 d’oro, 14 d’argento e 8 di bronzo, che si vanno a sommare con i 143 podi dei Mondiali di nuoto dal 1998 ad oggi.

I protagonisti

Gli atleti cinesi sono in genere poco inclini a parlare di sé e a farci ricordare di loro sono quasi solo gli straordinari risultati. A livello femminile sono oggi particolarmente note al pubblico quelle che sono state negli ultimi anni le rivali delle nostre azzurre Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, Wu Minxia ed He Zi, vincitrici del trampolino da tre metri sincro a Londra 2012. Per Wu Minxia, medaglia d’oro anche nel trampolino da tre metri individuale, si è trattato della terza medaglia consecutiva nella stessa disciplina in tre edizioni dei Giochi. Nelle prime due vittorie a tuffarsi con lei era stata una delle grandi leggende di questo sport, Guo Jingjing, che con le vittorie olimpiche di Atene 2004 e Pechino 2008 e i dieci ori mondiali risulta imbattuta sia nel singolo che nel sincro dal 2001 al 2009.

A passarle il testimone di leader dei tuffi cinesi è stata Fu Mingxia, oro a Sydney 2000 proprio davanti alla Guo e prima ancora ad Atlanta 1996, dove ha colmato il vuoto lasciato da Gao Min, altra grandissima di questo sport che negli anni della sua militanza in nazionale, dal 1986 al 1992, ha vinto praticamente solo medaglie d’oro (2 alle Olimpiadi, 3 ai Mondiali, 3 ai Giochi asiatici).

Con i personaggi da citare si potrebbe continuare per molto e non si potrebbe escludere la quattro volte oro olimpico dalla piattaforma femminile (due in singolo, due in sincro) Chen Ruolin o il due volte campione olimpico e sette volte campione mondiale Qin Kai, ma la lista sarebbe fin troppo lunga.

Il progetto 119

Da dove viene lo strapotere cinese? Certamente dalla tradizione, ma anche dal miglioramento delle tecniche di allenamento negli ultimi anni. Non è stato, a quanto pare, creato per sport come i tuffi, in cui già la Cina dominava, ma il progetto 119, per quel che ne si sa partito nel 2001 e volto a trovare giovani talenti da indirizzare al nuoto e all’atletica in vista dei Giochi di Pechino 2008, pare sia stato esteso a tutto il mondo dello sport cinese. Il suo nome ha un’origine non del tutto nota, alcuni sostengono che 119 fossero le medaglie d’oro a cui avrebbe dovuto portare negli anni successivi, altri che si trattasse del numero di medaglie totali a cui la Cina puntava nei giochi casalinghi, mentre certo è lo scopo di questo programma, che vuole accrescere le prestazioni degli atleti attraverso un miglioramento nella logistica e nelle tecniche di allenamento.

Spesso molto criticato all'estero, così come in generale i metodi di selezione e di formazione dei giovani atleti cinesi, piuttosto lontani dai valori sportivi e in generale dai valori occidentali, (famoso è stato il caso che ha coinvolto la tuffatrice Wu Minxia, a cui prima dei Giochi di Londra erano state nascoste la morte della nonna e la malattia della madre per evitare che si deconcentrasse) il progetto 119 ha, però, permesso alla Cina di vincere il medagliere dei Giochi casalinghi e di mantenere il primato indiscusso in sport come i tuffi in cui domina fin quasi dal momento della sua comparsa sul palcoscenico olimpico.