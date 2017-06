La consacrazione di Elena Bertocchi: medaglia d’oro agli Europei nel trampolino da 1 metro

Dopo i sette ori in otto anni di Tania Cagnotto, la gara europea da 1 metro rimane italiana. La vince a Kiev Elena Bertocchi, 22 anni, milanese, allenata da Dario Scola, al bis continentale dopo il successo nel sincro misto da 3 metri con Maicol Verzotto. Bertocchi (282.80 punti) era arrivata quarta nel 2015 a Rostock e seconda nel 2016 a Londra. La scalata ora è completa: il futuro è già presente.

+1, +6, +7, +5, +5: sono i punti che separano l’azzurra (favorita della vigilia) dalla sua rivale più quotata, la 29enne russa Nadezhda Bazhina, che con l’argento di oggi (277.35 punti) ottiene la sua ventesima medaglia europea (con sei ori), la sesta da 1 metro. Il bronzo è della tedesca Louisa Stawczynski (271.80). L’altra italiana in gara, la 14enne romana Chiara Pellacani alla sua prima finale individuale dalla carriera, chiude decima con 234.85 punti. Ora c’è Elena Bertocchi, tra pochi anni ci sarà anche lei, che si destreggia abilmente tra l’altezza più bassa e la piattaforma 10 metri, da cui a Kiev è arrivata quarta nel sincro con Noemi Batki.

Vice campionessa in carica, prima dopo l’eliminatoria di questa mattina, Bertocchi completa una cavalcata perfetta ed elegante partendo dai 56.40 punti del ritornato d’apertura e mettendo la parola fine sulla corsa per l’oro con il 58.50 dell’avvitamento. Ottimi anche indietro (55.20) e doppio e mezzo avanti (61.10), addirittura perfezionabile il rovesciato (51.60). Con una prestazione del genere potrà ambire a un piazzamento tra le migliori anche al Mondiale di Budapest in programma dal 14 al 22 luglio.