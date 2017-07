Alessandro De Rose: il pioniere italiano dei tuffi dalle grandi altezze

Una medaglia "dedicata a papà”. Così Alessandro De Rose, nuovo fenomeno italiano dei tuffi dalle grandi altezze. Dopo il successo nella tappa di Polignano a Mare delle Red Bull Cliff Diving World Series – la serie di eventi più importanti per questo sport che da ‘estremo’ si sta piano-piano avvicinando a Olimpico – il bronzo mondiale conquistato dal trampolino di Budapest.

E’ una storia particolare quella di De Rose, il più giovane atleta nel giro del circuito di questi tuffi. Una disciplina dove serve – va da sé dirlo – un gran coraggio ma anche tanta esperienza per poter vincere. De Rose ci sta riuscendo ora, dopo un serie di esperienze di vita che con i tuffi sembrava averlo messo all’angolo.

Partito da lontano, ma anche molto giovane. Nella sua Cosenza, a soli 5 anni.

" Ero cicciottello e con problemi alla schiena: consigliarono a mio padre di farmi fare piscina. L’allenatore mi fece provare anche il trampolino. Che cosa avrà scelto un bambino tra tuffarsi e fare le vasche avanti e indietro? "

Papà De Rose, a cui oggi Alessandro dedica la medaglia, è il centro della storia però non solo per averlo avvicinato naturalmente alla piscina e ai tuffi.

" A 15 anni mio padre purtroppo ci ha lasciato. Mia madre usciva di casa alle 6 del mattino e tornava la sera tardi ma ancora i soldi non bastavano. Problemi economici hanno portato la società presso la quale mi allenavo ad impedirmi di proseguire con l'attività sportiva. A 17 anni mi sono trasferito a Roma e ho iniziato a lavorare in un parco acquatico (lo Zoomarine, ndr): lì ho iniziato a tuffarmi dai 3 e dai 10 metri, fino ad arrivare a 15, ma poi ho capito che tuffarmi da quell'altezza mi piaceva... Ma soprattutto che per i tuffi da 20 metri la paga era più alta e così mi sono offerto: la prima volta ero terrorizzato, poi è stato amore e da lì non ho più smesso "

...ha dichiarato De Rose in un’intervista ufficiale di un paio d’anni fa sul sito della Redbull.

Un volo mica da ridere, perché da quando stacca i piedi dal trampolino a quando tocca l’acqua passano quasi 3 secondi e da quei 27 metri d’altezza il corpo va a sfiorare in caduta velocità intorno ai 100km/h. De Rosa la definisce “l’espreienza più simile al volo” e ad avere gli attributi per tutto ciò sono soltanto in 22 atleti al mondo, lui è l’unico italiano.

Alessandro De Rose, Polignano a MareGetty Images

Il bronzo di oggi rappresenta la consacrazione dell’eclettico classe ’92 cosentino, riconoscibile tra mille atleti anche per via dei suoi tatuaggi tra cui l’enorme scritta “vendetta” sulla schiena. Sempre sul sito di Redbull De Rose così si espresse a proposito:

" Ha un significato profondo. Quando a 15 anni mi hanno obbligato a smettere di tuffarmi dopo aver perso mio padre, mi è crollato il mondo, mi hanno tolto l'unica cosa che mi faceva star bene. Il tatuaggio "Vendetta" (che non è ovviamente "fisica", non ho mai preso in mano una pistola!) è un messaggio forte: mi avete "ucciso" l'anima, e io avrò la mia vendetta. Ora, tra i tuffi dalle grandi altezze e l'aver rappresentato l'Italia in più gare, ho avuto la mia vendetta. "

Chissà se dopo il bronzo di oggi proseguirà il percorso per riconoscere questa disciplina alle prossime Olimpiadi di Tokyo del 2020. Ci spera, De Rose, che sedicesimo 2 anni fa ai mondiali di Kazan è con il bronzo di oggi diventato ufficialmente una delle realtà di questa disciplina (entrata a far parte delle gare dei mondiali dal 2013 e presentata ufficialmente dalla FINA al CIO come proposta di nuovo sport acquatico alle prossime Olimpaidi).

Intanto, per ora, Alessandro si gode il momento e racconta di come è arrivata questa medaglia:

" Spero che papà da qualche parte sia contento. Gliela porterò a far vedere quando scenderò a Cosenza ad abbracciare la mamma. In questi giorni il mio migliore amico era diventato il Parlamento di Budapest. Ci parlavo, scambiavamo opinioni in riva al Danubio e su per le nuvole. E lui mi diceva 'In bocca al lupo’. Non tifo mai negativamente per nessuno, ma dentro coltivavo la speranza. Il tuffo eseguito da Gary (l'inglese Hunt, ndr) è il più difficile al mondo, hai il 50% di possibilità: puoi farlo da 9 e lo puoi sbagliare; stavolta sono stato fortunato perché in pratica ha determinato la mia medaglia. Dopo il mio tuffo non avevo realizzato perché comunque ero settimo, mi dicevo di stare tranquillo, pensavo alle parole della mia psicologa Consuelo Manfredi che consiglio a tutti, è bravissima, e mi ribadisce sempre di restare umile, di cercare equilibrio tra mente e fisico. Questa medaglia certamente non mi rende tra i migliori al mondo, semplicemente ho fatto ciò che amo fare e stavolta è andata bene. "

De Rose posa con il bronzo conquistato ai mondiali di BudapestGetty Images

De Rose, che si è piazzato davanti al britannico campione del mondo uscente Gary Hunt (4°), ha superato il taglio del quarto round con un triplo avanti con un avvitamento e mezzo e si è affacciato all’ultimo tuffo al settimo posto. L'azzurro ha eseguito benissimo la verticale all’indietro con due salti mortali e mezzo e tre avvitamenti ed è poi risalito con il quinto salto addirittura al primo posto provvisorio, per poi essere superato da Lo Bue (oro) e Navratil (argento).