Alessandro De Rose splendida medaglia di bronzo nei tuffi dalle grandi altezze: oro a Lo Bue

" I tuffi dalle grandi altezze sono una forma d'arte. Ogni tuffo è un regalo che si fa alle gente che sta guardando. Un bel quadro ha bisogno di un'ottima cornice ed il palazzo del Parlamento di Budapest è semplicemente una cornice fantastica [Alessandro De Rose prima della finale] "

Grandissimo risultato per il classe ’92 che dopo la quarta serie di salti nella finale della piattaforma 27 metri, ha raggiunto un risultato storico con il podio alle spalle dell’americano Steve Lo Bue e al ceco Mikhal Navratil. Lo statunitense chiude con il punteggio di 397,15 punti, mentre Navratil ci va solo vicino con 390,90 punti. De Rose chiude invece con 379,65, tanto basta per far scivolare fuori dalla top 3 specialisti come Andy Jones, Gary Hunt (6 World Series vinte in carriera) e Orlando Duque.

Alessandro De Rose - Budapest 2017 FINA World Championships diving - Getty ImagesGetty Images

Prima medaglia per De Rose che aveva rappresentato l’Italia anche ai Mondiali del 2015 a Kazan, dove aveva chiuso al 16esimo posto con 358,95 punti (2 anni fa vinse proprio Gary Hunt davanti al messicano Jonathan Paredes e al russo Artem Silchenko). Segno di crescita importante per il cosentino, tesserato nella A.S.D. Trieste Tuffi Edera 1904, che solo la settimana scorsa aveva vinto la prima tappa del Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare davanti a Colturi, Andry Jones e Jonathan Paredes.

Per l'Italia è la 15esima medaglia conquistata nella manifestazione ungherese, dopo 3 medaglie d'oro, 3 medaglie d'argento e 9 medaglie di bronzo.