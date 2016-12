OneDayOneChampion: Tania Cagnotto, dal tuffo nel laghetto alla leggenda olimpica

Tania Cagnotto è uno dei candidati per vincere il nostro #EurosportAwards, clicca qui per votarlo!

"Pronta?". "Sì". "Uno-due-tre", scandito con sicurezza. Giù. Sincronismo perfetto. Il boato del Centro Aquático Maria Lenk. Francesca Dallapè esce per prima dalla piscina con un sorriso radioso, aspetta Tania, la tira quasi fuori di forza per i polsi dall'acqua e poi la stringe in un abbraccio lungo una vita, una carriera. Lo sguardo fiero di entrambe, il saluto alla tribuna. Lacrime e brividi che si intrecciano. Maledizione finita. La ferma consapevolezza di avercela finalmente fatta. È il 7 agosto 2016, siamo a Rio De Janeiro e l'Italia ha appena conquistato la sua prima storica medaglia olimpica femminile nei tuffi. Un argento che luccica. Una medaglia olimpica che in generale mancava dal 1980, quando Giorgio Cagnotto, padre di Tania, aveva colto un magico bronzo a Mosca. Tania Cagnotto si ripeterà qualche giorno dopo nel trampolino individuale da tre metri: altra gara superlativa, coronata dal bronzo dietro alle meccaniche cinesi Shi Tingmao ed He Zi. Per celebrare la tuffatrice europea con il maggior numero di podi nella storia (41 in totale tra olimpici (2), mondiali (10) ed europei (29)) non si può che cominciare da quell'abbraccio, da quei brividi e da quelle lacrime. Con la sua amica e compagna di sempre. Perchè è lì che si intuisce la sua umana grandezza. Lì c'è tutta Tania Cagnotto. In quegli occhi pieni di passione ci sono tutta la tenacia, la forza d'animo e il coraggio di una vera leggenda dello sport italiano ed internazionale.

Nata per tuffarsi, grazie anche a un laghetto

"Il primo tuffo? L'ho fatto quando avevo due anni, sono scivolata dentro il laghetto del centro sportivo dell'Acquacetosa, a Roma. Un segno del destino. No, non sono rimasta traumatizzata, anzi. Quando a sei anni ho fatto il primo tuffo vero nell'acqua di una piscina, mi è sembrato il gesto più naturale del mondo. Proprio come se fossi nata per fare quello". Questo aneddoto, raccontato diverse volte da Tania stessa, è emblematico. Nata per tuffarsi, con la cinica e marcatamente bolzanina capacità di razionalizzare ogni cosa. La ricerca della motivazione anche nella semplice casualità. Solo in questo modo si possono inanellare risultati come quelli ottenuti della Cagnotto. Dai trionfi giovanili ai successi internazionali, sempre con il padre come esempio e sostegno. Sempre con l'obiettivo di migliorarsi, con la determinazione che solo le campionesse possono avere. Ad ogni caduta un'immediata reazione, con la naturalezza di chi sa di avere qualcosa di speciale, sin dal primo scivolone in un laghetto romano.

Video - Da Tania Cagnotto a Usain Bolt, i grandi all'ultima Olimpiade 01:47

ll sogno di Kazan e poi Rio: era tutto scritto

Tania, con la sua caparbietà e la sua innata capacità di entrare subito nel cuore della gente, ha portato questo sport nella casa di persone che quando sentiva la parola "tuffo" immaginava la rincorsa in piscina d'estate e la classica entrata "a bomba" per fare più schizzi possibili. Milioni di italiani si sono appassionati a questa specialità grazie a lei, hanno imparato ad apprezzarne la difficoltà, hanno visto gare su gare, di Europei, Mondiali e Olimpiadi. Gioendo per le vittorie o imprecando per quei maledetti centesimi di punto che più volte l'hanno ingiustamente punita. Indimenticabili i 20 che a Londra 2012 costarono alla Cagnotto il podio nel trampolino da tre metri. Tra il 2015 e il 2016, Tania, siè presa tutte le rivincite possibili. Un anno prima delle Olimpiadi di Rio (dopo quattro edizioni a secco) era arrivato il primo oro mondiale a Kazan (Russia). "Ero agitatissima, era uno dei miei sogni nel cassetto. E poi era un segno del destino. Stanotte l’ha sognata la mia amica Lisa ed anche io ho sognato di vincere per pochi centesimi. Ma avevo solo paura di pensare di poter vincere e non potevo dirlo. Una le sente, certe cose" - ha dichiarato dopo il titolo mondiale. Quel "destino" che ritorna costante, dal laghetto di 29 anni fa ai "sogni" realizzati proprio poco prima di annunciare il ritiro. Il 2016 ha inciso con indelebile vigore il nome di Tania Cagnotto tra le divinità sportive italiane. In fondo era tutto scritto e lei, in cuor suo, lo sapeva già.

+++