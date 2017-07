Sincro azzurri promossi a Bolzano: due ori e un bronzo

Sono positive le prove generali dei sincro italiani in vista del Mondiale di Budapest (14-22 luglio). Nella mattinata dell’ultima giornata del Grand Prix di Bolzano arrivano due medaglie d’oro e una di bronzo e, soprattutto, due incrementi di punteggio rispetto al già ottimo Europeo di Kiev. Poche le coppie in gara, ma gli azzurri rispondono con concentrazione.

La più “premiata” è Noemi Batki: due gare, due successi. Il primo nel sincro da 10 metri con la 14enne Chiara Pellacani, al suo primo oro internazionale da senior dopo il trionfo da 3 metri all’Europeo giovanile della scorsa settimana. Con 272.34 punti, tre in meno di Kiev, le azzurre distanziate da 15 anni d’età quarte in Ucraina e seconde a fine maggio al Grand Prix di Madrid battono le campionesse continentali Ruby Bower e Phoebe Banks (Gran Bretagna) e dimostrano di avere ancora molti margini di crescita. Bronzo per il Giappone. Poi la trentina vince anche il sincro misto da 10 metri con Maicol Verzotto: 303.12 punti per battere la Gran Bretagna, quattro punti in più rispetto al bronzo europeo. L’obiettivo è ben figurare in finale a Budapest.

E a Budapest cercheranno di ben figurare anche Gabriele Auber e Lorenzo Marsaglia, quinti nel sincro 3 metri in Ucraina e terzi a Bolzano con 381.51 punti. Il miglioramento è costante: ottimo l’avvitamento rovesciato da 79.80 punti. Quinti (con tuffo nullo) Giovanni Tocci e Francesco Porco, 293.22 punti. Oro per i russi Evgenii e Viacheslav Novoselov (396.54).

Dalle 15 le ultime tre finali: Elena Bertocchi favorita da 3 metri, Mattia Placidi e Vladimir Barbu per il podio dalla piattaforma e Bertocchi-Verzotto per confermare l’oro europeo nel sincro misto dal trampolino.

