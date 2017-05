Tania Cagnotto alla sua ultima gara: dal 2002 a oggi, una presenza fissa nel cuore degli italiani

di Luca Corsolini - Ci sono momenti che diventano un manifesto: Tania Cagnotto che scivola e finisce seduta su un trampolino, oltre tutto alla vigilia della sua ultima gara, è il manifesto di una carriera unica che finirà, vezzo da star, anche se lei star non lo è mai stata, sempre misurata, e sempre contenta della sua misura, poco prima del suo compleanno.

Un record di longevità agonistica per una grande campionessa

Tania Cagnotto è stata ed è tante cose. Quelli che si concentrano sulle due “sole”medaglie olimpiche, conquistate a Rio dopo lungo inseguimento, e dopo tante querelle con i giudici che nel suo sport sono incombenti anche quando non ci pensi, dovrebbero piuttosto fotografare un altro numero. La prima medaglia da senior, dopo tanti successi a livello giovanile, Tania l’ha conquistata nel 2002, dunque la sua salita sul mondo per poi buttarsi di sotto, da un trampolino o da una piattaforma, poi in coppia con l’amica Francesca Dallapè , dura da 14 anni: un record.

Un tuffo... Tra i libri!

Normale che il suo primo libro, scritto col giornalista di Bolzano come lei Stefano Bizzotto, si intitolasse “Che tuffo, la vita”: ti trovi in piscina come tanti bimbi, ti diverti, e poi scopri che hai quella frequentazione nel destino perché papà e mamma sono stati tuffatori, papà Giorgio addirittura una gloria dello sport nazionale. Ogni tuffo è dunque originale e replica di altri, ogni tuffo è un viaggio come quando scelse Houston come sede di allenamento e dovette interrompere la trasferta per colpa dell’uragano Rita. Ogni tuffo è una dichiarazione come quando ha avuto Giorgio come allenatore e come quando poi ha scelto di fare a meno di lui avendolo comunque presente come consigliere, come tifoso: come papà.

Video - Dal tabù al sogno, il riscatto olimpico di Tania Cagnotto 01:09

L'antidiva più amata d'Italia

È stata, Tania Cagnotto, molte più cose di quelle che normalmente le accreditiamo. Eppure di libri ne ha scritti due, e il secondo, “Il pinguino che non voleva tuffarsi”, è il primo che ha scritto da donna matura, sposata adesso, e pronta a seguire l’esempio di Francesca che è già diventata mamma. È stata tra le prime a esibirsi nei talent show, vincendo nel 2013 Altrimenti ci arrabbiamo, provando movimenti nuovi pochi mesi fa gareggiando a “Dance, dance, dance”, appunto come dichiarazione di indipendenza dal cliché di una carriera costruita su almeno 80 tuffi al giorno, fino a diventare la prima in Europa, ovvero la prima delle terrestri dietro le inarrivabili cinesi.

Da Torino a Torino, grazie di tutto Tania!

È stata Tania nel modo che ha scelto lei: “Ognuno di noi ha passioni e sogni diversi e il nostro dovere è inseguirli”, e infatti si è fermata quel giorno a Rio in cui ha finalmente una medaglia olimpica. È uscita dall’acqua col senso di completezza che hanno i Grandi quando sentono di aver compiuto la missione. Sarà Tania, adesso, con i tanti desideri rinviati e comunque messi a fuoco durante i suoi tanti giri del mondo. Di sicuro le piacerebbe restare nell’ambiente, insegnare quello che ha imparato. Magari conosceremo una Tania diversa, meno discreta, più visibile. Sarà bello, così ogni volta che la incontreremo potremo ringraziarla della compagnia che ci ha tenuto quando per anni, con lei, abbiamo aspettato l’appuntamento sul podio. Bello che la sua carriera si chiuda a Torino: la città del padre, la città dove nel 2009 diventò regina d’Europa dove vinse tre medaglie d’oro, la città del trampolino da cui non è saltata perché si è seduta. Finalmente.