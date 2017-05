Tania Cagnotto, sesto tuffo… a bomba! “Me l’hanno chiesto sui social”

TORINO – I giornalisti, in zona mista, scherzano: “Benvenuta tra noi umani“. Perché l’ultimo tuffo della carriera di Tania Cagnotto, a dire il vero, non è l’uno e mezzo rovesciato carpiato che con 56.40 punti le è valso l’ennesimo titolo nazionale da 1 metro, ma uno… a bomba! Il tuffo più comune ed eseguito da tutti nel mondo è il fuori programma della festa d’addio all’agonismo della bolzanina, in una piscina Monumentale che ancora non smette di applaudirla. “Me l’hanno chiesto in tantissimi sui social – ha detto – ma ho ancora male a una chiappa, ho preso una bella stecca“.

