Tuffi, Europei giovanili: Chiara Pellacani come Tania Cagnotto, oro da 3 metri a 14 anni

Come Tania Cagnotto: oro europeo giovanile a 14 anni. La gara è la stessa (i 3 metri), la coincidenza benaugurante, il talento cristallino. Chiara Pellacani è la nuova campionessa continentale dal trampolino olimpico. Dopo il bronzo di ieri nel jump event, ha vinto la finale di oggi a Bergen (Norvegia) con 367.25 punti. Terza dopo l’eliminatoria della mattinata ma seconda partendo dal punteggio dei tuffi obbligatori, ha battuto le russe Iana Bolshakova (357.10) e Uliana Kliueva (350.10). Poi, più tardi, ha chiuso sesta nel sincro da 3 metri con Giulia Vittorioso. Settima l’altra italiana in gara, Maia Biginelli (334.75).

La scalata della 14enne romana continua. Due settimane fa ha esordito agli Europei senior di Kiev: quinta nel team event con Vladimir Barbu, quarta nel sincro 10 metri con Noemi Batki, decima nella finale individuale da 1 metro vinta da Elena Bertocchi. E’ nata il 12 settembre 2002, deve ancora compiere 15 anni: non farà le Olimpiadi a quell’età come Tania Cagnotto, ma ha tutte le carte in regola per allungare nel tempo la striscia di successi dei tuffi italiani.

Il suo europeo non è ancora finito: ha ancora il metro e la piattaforma. E’ eclettica e può andare a caccia dell’en plein: l’anno scorso, a Rijeka (Croazia), fu bronzo da 1 metro e argento nella gara a squadre. Nel 2017 è cresciuta ancora, ha superato una lussazione tra clavicola e scapola, ha vinto gare nazionali e internazionali e ha strappato applausi, da debuttante, tra i grandi di Kiev. Si allena con la MR Sport F.lli Marconi seguita dal tecnico Domenico Rinaldi e ha un fratello calciatore nella Primavera della Lazio: il talento è di famiglia.

