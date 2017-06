Tuffi, Europei Kiev 2017: il sincro maschile da 10 metri è dell’Ucraina

Secondo oro consecutivo per l’Ucraina padrona di casa agli Europei di tuffi a Kiev. Maksym Dolgov e Oleksandr Gorshokovozov fanno valere il proprio status di favoriti in virtù dell’assenza dei tedeschi Patrick Hausding e Sascha Klein – campioni incontrastati dal 2008 – e vincono con 431.28 punti. Medaglia d’argento per i russi Nikita Shleikher e Aleksandr Belevtsev (406.56), bronzo per i britannici classe 2000 Noah Williams e Matthew Dixon (388.05). Alle 17 finale 3 metri donne con Elena Bertocchi per il podio.

Classifica finale sincro 10 metri maschile:

1. Ucraina 431.28

2. Russia 406.56

3. Gran Bretagna 388.5

Francesco Calligaris