Che spavento per Guardiola: moglie e figlie erano al concerto di Manchester, stanno bene

Attimi di grande paura per Pep Guardiola. La moglie Cristina Serra e le figlie dell'allenatore del Manchester City, Valentina e Maria, si trovavano ieri sera al concerto di Arianna Grande alla Manchester Arena, segnato dall'attentato che ha provocato la morte di 22 persone. A rivelarlo è il 'Mundo Deportivo'.

Le tre, ha appreso il giornale, sono in buone condizioni anche se hanno vissuto momenti di terrore e sono ancora sotto choc. Lo stesso Guardiola ha espresso il suo cordoglio alle vittime dell'attentato con un tweet: "In stato di shock. Non riesco a credere a quello che è successo stasera. Le mie più profonde condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone colpite".