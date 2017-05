Cristiano Ronaldo è lo sportivo più famoso del mondo, nessun italiano nei primi 100

Chi è lo sportivo più famoso del mondo? Ce lo svela ESPN, che con uno studio effettuato da Ben Alamar riesce a stilare una classifica dei 100 atleti più popolari del pianeta (per il secondo anno). Come? Con un algoritmo di interpolazione di diversi dati ormai basati quasi esclusivamente sul web quali il "peso" dello sponsor, la popolarità dei profili ufficiali sui social network e il numero di volte in cui viene digitato il nome nei motori di ricerca. Il risultato nell'immediato è abbastanza scontato: il podio è composto per 2/3 da calciatori ed è così formato: Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo re del mondo

Non stupisce che Cristiano Ronaldo sia il re incontrastato di questa classifica. Il gioiello del Real Madrid è un vero asso pigliatutto in ogni campo, tra web, sponsor e pubblicità, grazie alla notorietà acquisita sul campo da calcio. Alle spalle ha sicuramente un buon team di comunicazione, che lo consiglia per il meglio in qualsiasi situazione. Ecco perché, almeno su questo fronte (esulando dalla solita querelle su chi sia il calciatore più forte del mondo) vince contro l'eterno rivale Lionel Messi, solo terzo: la Pulce, oltre a essere approdata tardi su alcuni social network, ha sempre agito in maniera più distaccata nei confronti del mondo, senza contare che le ultime vicende giudiziarie potrebbero avergli rovinato un minimo la piazza. I mezzo ai due "litiganti" si inserisce LeBron James, il Prescelto del basket che spezza la catena calcistica sul podio.

Roger Federer e Nadal in una top 10 "strana"

E' inevitabile ragionare nell'ottica "italiana": per noi certi sportivi sono decisamente famosi, mentre altri ci sono assolutamente ignoti, e questo dipende molto dalla cultura sportiva di ogni singolo Paese. Guardando la top 10, perciò, si rimane un po' colpiti dal fatto che in lista tra i primi dieci ci siano tre calciatori, due cestisti, due tennisti, due golfisti (!!!) e un corridore. Roger Federer (tennis) è il primo ai piedi del podio, seguito da Phil Mickelson (golf); poi c'è Neymar (calcio), dietro di lui Usain Bolt (atletica), poi Kevin Durant (pallacanestro), Rafael Nadal (tennis) e infine Tiger Woods (golf). Nemmeno una donna...

Switzerland's Roger Federer (R) stands next to Rod Laver as he celebrates with the championship trophy during the awards ceremony after his victory against Spain's Rafael Nadal (L)Getty Images

Le donne in classifica: poche e... Tenniste!

Inevitabilmente, come a dimostrazione del fatto che, nonostante la partecipazione agli sport anche d'elite da parte delle donne sia massiccia, lo sport "da spettatori" sia ancora un affare da maschi, le donne nella classifica dei 100 sportivi più famosi sono soltanto otto, quattro delle quali sono tenniste. Al primo posto c'è Ronda Rousey (16esima, MMA), lottatrice che in Italia probabilmente è conosciuta più per il suo servizio fotografico in bodypainting per Sports Illustrated che per le sue gesta sportive... E' seguita da Serena Williams (19esima, tennis), Maria Sharapova (23esima, tennis), Simone Biles (48esima, ginnastica artistica), Hope Solo (75esima, calcio), Caroline Wozniacki (87esima, tennis), Eugenie Bouchard (93esima, tennis), Aly Raisman (99esima, ginnastica artistica). Questa classifica dimostra che i meriti sportivi non sono l'unico motore della popolarità: se dovessimo basarci solo sui risultati, una come la Bouchard non dovrebbe esserci e dovrebbero invece comparire invece nomi come Lindsey Vonn o Katie Ledecky, ma questi nomi non ci sono.

Nessun italiano tra i 100, altri assenti illustri tra le star internazionali

Non stupisce nessuno, quindi, il fatto che in questa top 100 non ci sia nemmeno un italiano, a partire per esempio da Valentino Rossi e Gianluigi Buffon (mentre c'è Mohamed Salah!). L'Italia dal punto di vista dei social network deve fare ancora tanta strada e nessuno dei nostri sportivi ha contratti che possano competere con Ronaldo o James. Quindi, mettiamoci il cuore in pace. Ma i nostri compaesani non sono gli unici ad aver subito un torto in questo senso: mancano tanti nomi illustri come per esempio Andy Murray (attuale numero 1 del tennis, mentre ci sono Novak Djokovic e Stan Wawrinka), ma anche Mo Farah (atletica), Peter Sagan o Alberto Contador (ciclismo)... Non c'è inoltre nessun rappresentante degli sport invernali, (e non parliamo solo della già nominata Vonn): poca notorietà per mostri sacri come Marcel Hirscher (sci alpino), Martin Fourcade o Ole Einar Bjoerndalen (biathlon), Yuzuru Hanyu (pattinaggio artistico) o qualcuno dei colossi NHL...

Gli sport rappresentati non sono così tanti

L'assenza di Valentino Rossi pone l'accento anche sugli sport che entrano in classifica grazie ai suoi rappresentanti influenti: la già citata MMA, per esempio, oltre alla Rousey ha altri due portabandiera: Conor McGregor e Anderson Silva. Il motociclismo invece non c'è: né MotoGP, né superbike. Ci sono però piloti automobilistici, come Dale Earnhardt Jr. (69°, Nascar), Lewis Hamilton (84°, Formula 1), Jimmie Johnson (86°, Nascar) e Felipe Massa (92°, Formula 1). In classifica entrano, oltre ai già citati calcio, pallacanestro, tennis, golf, atletica, MMA e quattro ruote, anche altri sport, ma non così tanti. Tra quelli considerati più popolari per noi c'è il nuoto (con Ning Zetao al 66° posto e Ryan Lochte al 67°), ma anche il pugilato (con Manny Pacquiao 59° e Saul Alvarez 89°). Tra gli altri, invece, un elenco che per il Bel Paese risulterebbe decisamente improbabile: football americano, badminton, cricket e tennis tavolo.

