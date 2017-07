Fantozzi e lo sport, i 9 tormentoni che ci hanno fatto innamorare di Paolo Villaggio

"Scusi chi ha fatto palo?" – Il secondo tragico Fantozzi (1976)

Tra i tormentoni legati al calcio, indimenticabile questo, tra tutti uno dei più riconoscibili dei film di Paolo Villaggio. La cronaca di Nando Martellini, Inghilterra-Italia in diretta da Wembley valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo e l’impossibilità del ragionier Ugo di poterla guardare perché costretto, insieme agli altri impiegati, dal professor Guidobaldo Maria Riccardelli (interpretato da Mauro Vestri) a vedere la corazzata Kotiomkin (parodia de “La corazzata Potemkin”) al cineforum aziendale. Inqueto durante la proiezione, Fantozzi si ribella e, nel silenzio generale, pronuncia un’altra delle frasi più celebri della saga: “Per me, La corazzata Kotiomkin, è una cagata pazzesca!”. Scappando da quella “prigionia”, sulla mitica Bianchina, si ferma davanti a una casa e, rompendo il vetro di una finestra del pian terreno chiede, appunto, chi avesse colpito il palo, come il buon Martellini aveva appena detto alla radio. In pronta risposta un pugno sul viso.

"Win the best" – SuperFantozzi (1986)

Altra scena legata al calcio è quella dell’incontro tra tifoserie di Italia e Scozia prima di una famigerata gara amichevole. Per raggiungere lo stadio Olimpico di Roma, l’inseparabile coppia Fantozzi-Filini si trova imbottigliata nel traffico della Capitale dovendo mollare la macchina, letteralmente incastrata tra altre due vetture. I due vengono caricati da un pullman di tifosi che da “gita turistica” si tramuta in “gita teppistica” e va allo scontro con gli hooligans avversari (fu probabilmente la prima rivisitazione in chiave comica di un fenomeno che in quegli anni costituiva in serio problema nei paesi anglosassoni). E’ scontro tra “vascelli” nemici, con gli italiani che si “trasformano” in pirati, Fantozzi e Filini compresi, e assaltano il pullman avversario con Ugo come ariete.

Scapoli-ammogliati – Fantozzi (1975)

Nel primo film della saga, nel quale si fa conoscenza con tutti i personaggi che diventeranno icone per i successivi 40 anni, il “nostro” ragioniere si trova protagonista della celeberrima partita tra colleghi scapoli e ammogliati, organizzata da Filini (Gigi Reder), re delle manifestazioni ricreative. Partita giocata in un campetto di periferia dove, tra pozzanghere, cadute e la nuvoletta che segue lo sfortunatissimo Fantozzi in tutte le sue avventure, risaltano le apparizioni della Madonna per i “giocatori” stremati da un impegno sportivo per loro eccessivo.

Il biliardo – Fantozzi (1975)

Nello stesso film come non ricordare la sfida a biliardo con l’Onorevole Cavaliere Conte Diego Catellani, nuovo direttore dell’ufficio Sinistri, solito a promuovere gli impiegati che perdono contro di lui. Inciampando nella statua della madre dell’Onorevole, fatta posizionare nell’atrio dell’azienda, Fantozzi viene sfidato da Catellani a casa sua, alla presenza di tutti i dipendenti della “megaditta”. Ugo, allenatosi per essere un campione su suggerimento della moglie Pina, sbaglia inizialmente volutamente; ma alla vista di sua moglie in lacrime reagisce, ribaltando il risultato con colpi da fuoriclasse, tutti dichiarati prima di essere effettuati. Manco a dirlo la reazione del direttore è violenta, Fantozzi allora sequestra la madre di Catellani e chiede un riscatto, peccato però che questa si innamori di lui e venga abbandonata.

"Batti lei" – Fantozzi (1975)

Nel “blocco” di film successivo Fantozzi decide di dimagrire e, per farlo, chiama in causa il fido compare Filini in una delirante partita di tennis. Indimenticabile la descrizione dell’abbigliamento dei due, che in una mattina nebbiosissima si battono a colpi di “batti lei”, “no batti lei” – l’uso di congiuntivi sbagliati è sempre stata prerogativa del rag. Filini – finendo col mollare l’idea dello sport perché evidentemente impraticabile per due fisici “da ragionieri” come i loro.

Fantozzi - Tennis - Batti leitwitter

"Sono stato azzurro di sci" - Fantozzi (1975)

La prodezza sportiva finale del film si svolge in montagna. Il ragionier Fantozzi con Calboni e l’onnipresente Signorina Silvani partono su una spider per un ponte a Courmayeur. E’ pieno inverno e completamente ibernato preso da “allucinazioni competitive” il ragionere dichiara di essere stato “azzurro di sci”, ritrattando poi con un venti-trent’anni fa. Questa impavida dichiarazione costerà cara a Fantozzi che insieme ai suoi compagni di viaggio prende parte con gli altri a un ricevimento, dove incontra di nuovo il cameriere pasticcione di Capodanno che lo fa cadere in un pentolone pieno di polenta. Il giorno successivo tutti vanno a sciare, arrivando a valle con distacchi ridotti, Fantozzi invece, con un equipaggiamento di fortuna e mostruosi sci di legno, raggiunge il gruppo a tarda sera, dopo aver perso due molari e un indice della mano sinistra. L’arrivo del ragioniere avviene a pelle di leone.

Coppa Cobram – Fantozzi contro tutti (1980)

Il direttore ereditario della megaditta muore di rosolia e il suo posto viene preso – elezione tramite sorteggio – dal Visconte Cobram, fanatico di ciclismo. Dittatorialmente, come tutti i megadirettori di Fantozzi, obbliga i dipendenti a duri allenamenti in bicicletta per arrivare pronti alla corsa chiamata in suo onore Coppa Cobram. Gara temutissima dai partecipanti, con Fantozzi che parte malissimo con una “bersagliera” per salire in sella… senza sella. Nella gara accade di tutto: cadute, temporali, dispersi, Filini e altri che finiscono fuori strada piombando nella trattoria “Al Curvone” durante un pranzo nuziale e poi c’è Fantozzi. Giunto al giro finale grazie all’uso di una bottiglietta dopante acquistata all’inizio da uno spettatore, supera l’unico avversario rimasto e taglia il traguardo in solitaria, ma per lui nessun festeggiamento e la corsa che termina dentro a un carro funebre.

L’ufficio sinistri alle Olimpiadi Aziendali - Fantozzi subisce ancora (1983)

Campeggia anche l’atletica leggera negli sketch a sfondo sportivo della serie dei Fantozzi. In “Fantozzi subisce ancora” del 1983 l’inoffensivo e mite ragionier Fonelli, sbeffeggiato inizialmente dai colleghi per la sua smodata passione per la “regina degli sport”, assume a sorpresa la carica di Mega Direttore Naturale del personale e come primo atto ufficiale organizza le Olimpiadi aziendali. Tra le squadre partecipanti figura la rappresentativa dell’Ufficio Sinistri del ragionier Fantozzi; afflitto da delirio di onnipotenza Fonelli ribalta le convinzioni di De Coubertin e stabilisce che i vincitori non riceveranno allori mentre gli ultimi classificati saranno impiegati come muli da soma nelle miniere di Sassu Strittu, frazione di Carbonia. L’ufficio sinistri, ça va sans dire, si piazzerà ultimo e il tedoforo d’eccezione Fantozzi ne combinerà di tutti i colori.

La Grande Regata di canottaggio – Super Fantozzi (1986)

Il nuovo direttore, grande appassionato di canottaggio, indice la Grande Regata sul Tevere a cui, manco a dirlo, devono partecipare tutti i dipendenti. Al doppio senza composto da Fantozzi e Filini, su un’imbarcazione di (s)fortuna, accade di tutto: dalla barca distrutta per via di un suicida che cade ovviamente sopra di loro, alla “scorciatoia” di Filini, che li fa dare per dispersi – tanto da far organizzare il funerale con statua commemorativa - mentre loro finiscono nell’oceano dopo aver “vagato molto anni ancora”, messi in salvo da un transatlantico alla prima traversata: il Titanic!