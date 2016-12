Gli sportivi più ricchi del pianeta: Ronaldo in vetta davanti a Messi e LeBron

Tra i bilanci di questo 2016, in ambito sportivo, Cristiano Ronaldo, oltre alle vittorie con il Real Madrid, la nazionale portoghese e il Pallone d’Oro, può fregiarsi di un altro titolo importante. Il fenomeno lusitano è infatti l’atleta più pagato al mondo secondo l’annuale classifica stilata dalla rivista Forbes. CR7 ha guadagnato in questa stagione ben 88 milioni di dollari, ponendo fine al dominio della coppia Tiger Woods/Floyd Mayweather Jr, stelle polari della graduatoria nelle ultime 16 stagioni. Il giocatore del Real è il primo calciatore a potersi fregiare di questo riconoscimento ed è il secondo esponente di uno sport di squadra dopo Michael Jordan ad essere al vertice.

In questo modo Ronaldo, ha avuto la meglio anche sul suo eterno rivale del Barcellona Leo Messi fermo, si fa per dire, alla cifra di 81,4 milioni ed il fenomeno della NBA LeBron James, in forza ai Cleveland Cavaliers, terzo con 77,4 milioni. E’ opportuno ricordare che la rivista nel redigere questa particolare classificazione tiene conto di tutti gli introiti, sia quelli derivati dai contratti milionari firmati con i club, che dalle varie sponsorizzazioni di ogni singolo atleta, passando per i ricchi montepremi individuali dei tornei per sport come tennis o golf.

LeBron James #23 of the Cleveland Cavaliers during a game between the Cleveland Cavaliers and the New York Knicks at Madison Square Garden in New YorkAFP

A completare la top 5, nonostante i guai fisici dell’ultima stagione, il tennista svizzero Roger Federer, che risulta, con ben 60 milioni su 67,8 di guadagni totali, il più pagato in assoluto dagli sponsor, davanti a Kevin Durant, degli Oklahoma City Thunder a quota 56,2 milioni. Novak Djokovic, ex numero 1 ATP, è sesto con 56 milioni, mentre Andy Murray, in vetta al ranking tennistico, è solo 74esimo con 23 milioni. Due sole donne nella top100, entrambe tenniste: Serena Williams con 29 milioni, e Maria Sharapova con 21,9 milioni, nonostante la squalifica per doping.

Se quest’anno sono stati premiati atleti di 23 nazioni e 10 diversi sport, dobbiamo registrare come, per il terzo anno consecutivo, non ci sia nessun italiano tra i migliori 100. L’ultimo ad essere inserito nella classifica di sportivo più pagato al mondo di Forbes è stato Valentino Rossi nel lontano 2013. Per il resto, ci sono 5 inglesi nella top-100: Lewis Hamilton undicesimo ($46m) Rory McIlroy diciassettesimo ($42.6m), Gareth Bale venticinquesimo ($35.9m), Wayne Rooney al quarantanovesimo posto ($26.1m) e appunto Murray al settantaquattresimo ($23m).

Altra nota statistica riguarda il 23enne golfista americano Jordan Speith (vincitore della FedEx Cup), il più giovane della lista davanti al giocatore del Barcellona Neymar, con un guadagno di 52,8 milioni di dollari. Speith inoltre ha fatto il balzo in avanti più importante, passando dall’ottantacinquesimo al nono posto nel giro di un’annata.

LA TOP-10 DEI PIÚ PAGATI SPORT GUADAGNI IN MILIONI DI EURO 1. Cristiano Ronaldo (Por) Calcio 77.4 2. Lionel Messi (Arg) Calcio 71.6 3. LeBron James (USA) Basket 67.9 4. Roger Federer (Sui) Tennis 59.6 5. Kevin Durant (USA) Basket 49.4 6. Novak Djokovic (Srb) Tennis 49.1 7. Cam Newton (USA) Football Americano 46.7 8. Phil Mickelson (USA) Golf 46.5 9. Jordan Spieth (USA) Golf 46.4 10. Kobe Bryant (USA) Basket 44.1

giandomenico.tiseo@oasport.it ( Twitter: @Giandomatrix)