Il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia di martedì 18 luglio a Budapest:

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali di Budapest nella giornata odierna (martedì 18 luglio).

NUOTO DI FONDO

Ore 10.00, 10 km maschile

Gli azzurri Federico Vanelli e Simone Ruffini rientrano in un’ampia cerchia di atleti potenzialmente da medaglia, tuttavia senza partire con i favori del pronostico. Entrambi hanno vissuto una stagione di Coppa del Mondo abbastanza altalenante. Vanelli ha trionfato a Viedma proprio davanti a Ruffini, senza riuscire in altre circostanze a centrare la top5. Entrambi non sono mai saliti sul podio in una 10 km tra Europei, Mondiali ed Olimpiadi. Gli azzurri dovranno essere bravi a dosare le energie, per poi dare tutto in un finale che si annuncia infuocato. Gli uomini da battere saranno l’olandese Ferry Weertman, campione olimpico in carica, ed il francese Marc-Antoine Olivier, reduce dall’oro nella 5 km.

Percentuali di medaglia

Federico Vanelli: 30%

Simone Ruffini: 30%

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 11.00, Finale Team tecnico

C’è grande entusiasmo in casa Italia dopo lo storico oro conquistato da Flamini-Minisini. Nelle eliminatorie le azzurre hanno conseguito una positiva quinta posizione e l’obiettivo minimo è confermarsi per proseguire un chiaro processo di crescita.

Percentuali di medaglia

Italia: 5%

TUFFI

Ore 18.30, team event

Difficile credere in una medaglia per Noemi Batki e Giovanni Tocci. Un piazzamento tra i top6 sarebbe da considerarsi soddisfacente.

Percentuali di medaglia

Batki-Tocci: 2%

