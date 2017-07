Il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia di sabato 22 luglio ai Mondiali

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali di Budapest in questo sabato 22 luglio.

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 11.00, Finale Libero combinato

Assente la Russia, cambia poco in casa Italia. L’obiettivo sarà, come di consueto, la top-5. Grandi favorite le nazionali asiatiche come Cina e Giappone, per il podio anche Ucraina e Spagna.

Percentuali di medaglia

Italia: 5%

TUFFI

Ore 14, 3m sincro mixed

Grande incertezza dietro la Cina (Li Zheng e Wang Han), perché la specialità non è olimpica e spesso le tradizionali gerarchie si ribaltano. Gli azzurri Elena Bertocchi e Maicol Verzotto partono dall’oro europeo con il compito di difendere il bronzo di due anni fa targato Cagnotto-Verzotto: si può fare.

Percentuali di medaglia

Maicol Verzotto-Elena Bertocchi: 35%

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 19, Finale duo misto Libero

Italia da 90.8333 nei preliminari: Minisini-Perrupato si sono disimpegnati alla grande e vanno a caccia dell’ennesimo trionfo. Due anni fa a Kazan fu bronzo, qui l’argento sembra essere vicinissimo (vista la distanza con gli USA, terzi dopo i preliminari). Difficile puntare all’oro: la Russia con 92.0000 in qualifica sembra essere questa volta troppo lontana.

Percentuali di medaglia

Minisini-Perrupato: 70%

