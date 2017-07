L'Argentina, nuova destinazione per gli amanti degli sport adrenalinici

L'Argentina è la patria di Messi e di Maradona, che impazzisce per il calcio, per il rugby e per il polo, ma anche la destinazione più trendy per gli amanti degli sport estremi. Cinque volte più grande della Francia, questo paese dell'America del Sud si sviluppa su un territorio lungo 3.700 km e largo 1.400. È suddivisa in cinque grandi aree geografiche, ognuna con un clima e caratteristiche orografiche uniche. L'eccezionale diversità dei paesaggi offre possibilità illimitate a chi è in cerca del brivido dell'avventura. Questo è il nostro best of delle attività sportive, da praticare in luoghi mozzafiato.

Discesa in corda doppia delle favolose 275 cascate di Iguazú

Le favolose cascate di Iguazú rappresentano una tappa obbligata per tutti coloro che amano le sensazioni forti. Situate all'estremo nord-est del paese, al confine con il Brasile, sono classificate Patrimonio mondiale dell'Unesco e sono state lo scenario del film "Mission". La maestosa bellezza delle 275 cascate, la più alta delle quali misura 82 metri, le rende un luogo ideale per praticare sport estremi, dalle discese in corda doppia tra le cascate al rafting sul Rio Iguazú fino alla leggendaria Gola del Diavolo. Si tratta di un luogo straordinario, una gioia per gli occhi e per l'anima.

Sci di fondo ed escursioni in motoslitta Ushuaia



Se non temete il freddo, potete avventurarvi fino all'estremo sud del paese, nella mitica cittadina di Ushuaia: un vero e proprio paradiso per gli sciatori, le cui stazioni sono aperte tutto l'anno grazie a un clima sub-polare. Ushuaia è nota per ospitare la stazione di sci più a sud nel mondo: il Cerro Castor, situata a soli 195 metri di altitudine ma circondata da montagne che raggiungono rapidamente oltre 1.000 metri, e che offre 30 chilometri di piste caratterizzate da un forte dislivello. Le squadre nazionali di sci alpino francesi vengono regolarmente ad allenarsi qui per i loro stage estivi. Gli amanti della velocità potranno dare sfogo alla loro passione alla guida di una motoslitta durante l'inverno australe. Con la neve polverosa che caratterizza la Terra del Fuoco, l'adrenalina è assolutamente garantita.

Escursioni e arrampicate sui ghiacciai della Patagonia

Sempre in Patagonia del sud, chi preferisce l'avventura potrà indossare gli scarponi e lanciarsi alla conquista del Glaciar Martial o del Perito Moreno per un'escursione indimenticabile tra i crepacci, le cascate e i fiumi che si estendono su un territorio di 250 chilometri quadrati. Chi invece preferisce le arrampicate troverà pane per i suoi denti sulle pareti gelate dai riflessi azzurrognoli. Questi siti spettacolari sono anche visibili dai laghi in cui si specchiano e che offrono agli amanti del kayak una vista spettacolare su questi picchi ghiacciati altri oltre 60 metri. Attenzione però a non avvicinarsi troppo: non è infrequente che degli enormi blocchi di ghiaccio si stacchino dalle pareti gelate.

Rafting nelle rapide del Rio Mendoza



I più temerari si dirigeranno senza indugio verso il sud-ovest del paese. Una regione di difficile accesso a causa del suo isolamento e ancora misconosciuta alla maggior parte dei turisti, dove la natura la fa da padrona. Gli appassionati di discesa in acque vive sceglieranno le rapide che punteggiano i 273 km del Rio Mendoza, in un sito di straordinario interesse naturalistico.



Arrampicata su una falesia di 250 metri



Gli appassionati di arrampicata non potranno resistere alla tentazione di piantare i chiodi nel granito rosa del Los Arenales. Situate a 3.150 metri di altitudine, queste falesie verticali che possono raggiungere un'altezza di 250 metri offrono oltre mille vie di ascesa e tutti i profili possibili.



Alpinismo sui 6.962 metri dell'Aconcagua

Gli alpinisti seguiranno una rotta che li porta leggermente più a ovest, verso il confine con il Cile, là dove la Cordigliera delle Ande culmina nei 6.962 metri dell'Aconcagua. L'ascesa di questo vero e proprio muro di pietra si effettua in genere tra dicembre e febbraio ed è estremamente impegnativa dal punto di vista fisico ma relativamente accessibile a livello tecnico.



Trekking e mountain bike attorno alla più alta vetta delle Americhe, l’Aconcagua

La montagna più alta del continente americano, l'Aconcagua, non è però riservata ai soli alpinisti. I numerosi sentieri di trekking disponibili faranno la felicità di tutti gli amanti della montagna, che dovranno però prendere le loro brave precauzioni in questa regione semi-desertica, regno dei lama, in cui i venti soffiano a 250 km/h. Le piste polverose sono però un terreno ideale anche per gli appassionati della mountain bike.

Parapendio e deltaplano sulle Ande



Altri vorranno prendere la via del cielo per ammirare da vicino i condor in deltaplano o in parapendio e ammirare i grandi spazi della regione. I più spericolati prenderanno con loro gli sci prima di lanciarsi lungo il lato sud per scendere i 2.700 metri in meno di cinque minuti.

Sandboarding al confine con la Bolivia

Ancora più a nord, in prossimità del confine con la Bolivia, la località di Abra Pampa permetterà a tutti coloro che vivono con i piedi ben piantati sulla tavola di scoprire il sandboarding (o surf su sabbia) lungo i pendii dell'Huancar. In ogni caso, qualsiasi sia la regione o la disciplina praticata, tutti gli amanti della natura potranno vivere in Argentina emozioni uniche tra paesaggi aspri e selvaggi.