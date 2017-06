La storica visita di Mattarella al Coni: "Lo sport aiuta l'Italia a crescere, va protetto"

Per i rappresentanti dello sport italiano, per gli atleti e per tutto il movimento la giornata odierna resterà indubbiamente storica. Per la prima volta in 103 anni di storia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha varcato i cancelli del Coni, ricevuto dal padrone di casa, Giovanni Malagò e dal ministro dello sport Luca Lotti. Tanta emozione nei volti degli oltre 1000 rappresentanti di federazioni, discipline associate, enti di promozione e nei tantissimi monumenti dello sport azzurro accorsi per questo appuntamento imperdibile.

Al giorno d'oggi lo sport ha tante funzioni. E' una scuola di vita, è insegnamento, è cultura, è integrazione sociale ed opportunità di lavoro. Auspico che l'Italia abbia nei prossimi anni la forza e la capacità di guardare allo sport per trarre un nuovo slancio verso traguardo sempre più ambiziosi. Se sapremo fare squadra nessuna sfida, neanche la più difficile, sarà irrealizzabile" ha esordito Malagò facendo gli onori di casa e dando la parola al capo dello Stato che nel lungo intervento ha ribadito l’importanza che lo sport sia aperto anche ai più deboli e ripudi violenza, doping e razzismo...

" Grazie allo sport spesso ci sentiamo un popolo. Nello sport si specchia la nostra società, siete l'immagine del nostro Paese, che siate campioni affermati o semplici appassionati. Parlo a tutti voi, anche alla meravigliosa galassia di società periferiche, dei piccoli centri. Sbaglia chi considera lo sport come un semplice tempo di ricreazione: lo sport è educazione, rispetto, cultura, economia – ha dichiarato Mattarella prima di lanciare il suo monito - Ripudiate il doping, il razzismo, la violenza. Favorite l'integrazione. Gestite in modo trasparente il rapporto con i tifosi. Abbattete le barriere, impegnatevi davvero perché lo sport sia un diritto di tutti e occorre impegnarsi affinché il suo esercizio diventi sempre più pieno. A tutti i bambini e a tutti i ragazzi va garantito l'accesso alle attività sportive, indipendentemente dal reddito delle loro famiglie. Prima di chiudere con un riferimento molto apprezzato; Ricordatevi di Pietro Mennea, un campione partito da molto lontano, con il lavoro, la passione, il sacrificio". "

Alle parole di Mattarella si è allineato anche il ministro dello sport Luca Lotti che ha aggiunto come lo sport sia anche il miglior antidoto a chi nel mondo vuole seminare il panico