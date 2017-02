Laureus Sport Awards 2017: Usain Bolt è lo sportivo mondiale dell’anno

Usain Bolt ha vinto il prestigiosissimo Premio Laureus, uno dei riconoscimenti più importanti nel panorama sportivo, l’equivalente di quello che rappresentano gli Oscar nel mondo del cinema.

L’icona dell’atletica leggera, l’uomo più veloce della Terra, il Fulmine che ha rivoluzionato il suo sport si è imposto per la quarta volta in carriera grazie soprattutto alle tre medaglie d’oro vinte alle Olimpiadi di Rio 2016. Il giamaicano ha agguantato così Roger Feder in testa all’albo d’oro. Usain Bolt ha ricevuto il Premio di Sportivo dell’Anno direttamente dalle mani di Michael Johnson.

I Laureus World Sport Awards sono dei premi annuali assegnati ad atleti di varie discipline, divisi per categoria e sono stati istituiti nel 1999 da Daimler AG e Richemont, sponsorizzati da Mercedes-Benz, International Watch Company e Vodafone. La cerimonia si è appena conclusa a Montecarlo.

Di seguito tutti i vincitori.

SPORTIVO DELL’ANNO (Laureus World Sportsman of the Year) – Usain Bolt (Giamaica, atletica leggera). L’uomo più veloce della Terra, il Fulmine grande icona del suo sport, ha vinto tre ori alle Olimpiadi di Rio 2016. Premio consegnato da Michael Johnson.

SPORTIVA DELL’ANNO (Laureus World Sportsman of the Year) – Simone Biles (USA, ginnastica artistica). Vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016. Premio consegnato da Nadia Comaneci e dal Principe Alberto di Monaco.

SQUADRA DELL’ANNO (Laureus World Team of The Year) – Chicago Cubs (USA, baseball). Hanno vinto le World Series dopo 108 anni dall’ultima volta! Premio consegnato da Edwin Moses al Patron Tom Ricketts.

RIVELAZIONE DELL’ANNO (Laureus World Breakhtrough of the Year) – Nico Rosberg (Germania, Formula 1). Ha vinto il Mondiale di F1 contro i pronostici della vigilia e al termine della stagione si è ritirato. Premio consegnato da Emanuele Fittipaldi.

RITORNO DELL’ANNO (Laureus World Comeback of the Year) – Michael Phelps (USA, nuoto). Il più grande nuotatore di tutti i tempi, l’uomo più medagliato della storia alle Olimpiadi, ritornato per dominare di nuovo a Rio 2016. Premio consegnato da Boris Becker.

SPORTIVO DISABILE DELL’ANNO (Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability) – Beatrice Vio (Italia, scherma) – Campionessa Paralimpica a Rio 2016, diventata ulteriormente celebre nel Mondo per il selfie “rubato” a Barack Obama. Premio consegnato da Alessandro Del Piero.

ATLETA DELL’ANNO IN SPORT D’AZIONE (Laureus World Action Sportsperson of the Year) – Rachel Atherton (Gran Bretagna, ciclismo) – Campionessa del Mondo di mountain bike, dominatrice della Coppa del Mondo. Premio consegnato da Taig Khris.

PREMIO ALLA CARRIERA (Laureus Lifetime Achievement Award) – Non assegnato.

MOMENTO DELL’ANNO (Laureus Best Sporting Moment of the Year) – FC Barcellona U12 (Spagna, calcio). Premio consegnato da Carlos Puyol alla cantera del club catalano.

SPIRITO SPORTIVO (Laureus Spirit of Sport) – Leicester City FC (Inghilterra, calcio). La squadra che ha realizzato un’autentica impresa cavalcando verso la conquista della Premier League: da squadra partita per salvarsi, la banda guidata da Claudio Ranieri ha conquistato tutti gli amanti delle vere storie di sport. Premio consegnato da Fabio Capello.

SPORT PER IL BENE (The Laureus Sport for Good Awards) – Team Olimpico dei Rifugiati. Premio consegnato da David Coulthard.