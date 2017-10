Si fermano i campionati, ma non lo sport! Ecco tutti i grandi eventi da seguire in questi giorni

Dopo i risultati dell’ultimo week end, si ferma il calcio per la pausa delle Nazionali. Cosa vedere nei prossimi giorni? Non ci sarà certo da annoiarsi, e per chi ama lo sport in generale, ci saranno tanti appuntamenti a cui non mancare. Dalle classiche d’autunno di ciclismo, al tennis con i tornei sul cemento di Pechino e Tokyo. Continuano le avventure di Zebre e Benetton nel Guinness Pro 14 di Rugby, comincia la stagione di Volley con la Supercoppa maschile, senza dimenticare il GP del Giappone, 16esima prova del Mondiale di Formula 1. Non perdete, poi, il grande basket, la grande novità di questa stagione di Eurosport: ci saranno in DIRETTA tutte le gare di Serie A, e dalla prossima settimana tutte le gare di Eurolega.

=Martedì 3 Ottobre=

Ciclismo

Partiamo con il ciclismo. Dopo la Coppa Bernocchi e la Coppa Agostoni, si chiude il Trittico Lombardo con la durissima prova della Tre Valli Varesine, arrivata alla sua 97esima edizione. In strada, tra gli altri, Vincenzo Nibali, Sonny Colbrelli (vincitore lo scorso anno), Fabio Aru e Warren Barguil, al ritorno in corsa dopo l’esclusione alla Vuelta da parte della sua squadra. Collegamento a partire dalle 15:00 su Eurosport 1.

Video - Coppa Bernocchi: Sonny Colbrelli vince nettamente in volata davanti a Boivin e Modolo 01:14

Tennis

Per quanto riguarda il tennis, da non perdere il torneo ATP di Pechino con grandi nomi al via, da Nadal a Lorenzi, passando per Kyrgios e Del Potro, senza dimenticare Fognini già qualificato agli ottavi di finale. Nel tabellone femminile non c’è più la Muguruza, ma occhio alla Sharapova e alla Halep che potrebbero affrontarsi già agli ottavi. Ci sono anche i 16esimi di finale di Tokyo, con la presenza di Cilic, Raonic, Paire, Gasquet, Goffin, Tomic e Thiem nel tabellone maschile.

=Mercoledì 4 Ottobre=

Tennis

Prosegue il tennis con gli ottavi di finale di Pechino (sia nel tabellone maschile che femminile), e gli ottavi di finale di Tokyo (maschile).

Video - Federer e Nadal, un doppio storico: l'intervista del post partita 02:01

=Giovedì 5 Ottobre=

Ciclismo

Dopo la Tre Valli Varesine, non si può perdere la Milano-Torino, una delle classiche d’autunno. Ultimo test di preparazione in vista della classica monumento del Lombardia. Appuntamento su Eurosport 1 a partire dalle 14:45.

Basket

In serata, invece, si chiude la prima giornata del campionato di Serie A di basket, con il posticipo Betaland Capo d'Orlando-Pistoia Basket 2000, in diretta su Eurosport Player a partire dalle 20:30.

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play

Video - Highlights: Vanoli Cremona-EA7 Emporio Armani Milano 60-76 04:04

=Venerdì 6 Ottobre=

È il giorno dell’Italia che affronterà la Macedonia allo stadio Olimpico Grande Torino, penultima giornata delle qualificazioni per i Mondiali 2018. Ma non finisce qui…

Formula 1

Incomincia anche il week end dei motori, con il Gran Premio del Giappone, 16esima prova del Mondiale di Formula 1. Si parte con le prove libere 1 e le prove libere 2 (previste per le 7:00, ore italiane).

Rugby

7a giornata del Guinness Pro 14 con le Zebre che giocheranno in trasferta al Myreside Stadium di Edimburgo contro l’Edinburgh Rugby, con collegamento a partire dalle 19:30 su Eurosport player.

Video - Zebre meravigliose: rimontano l'Ulster e conquistano la seconda vittoria di fila 03:21

=Sabato 7 Ottobre=

Formula 1

Sveglia alle 8:00 in punto con le prove ufficiali del Gran Premio del Giappone, 16esima prova del Mondiale di Formula 1 2017.

Ciclismo

C’è la classica delle foglie morte, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. È il Giro di Lombardia, 111esima edizione, 248 km da Bergamo al lungolago di Como, con Vincenzo Nibali grande favorito. Collegamento a partire dalle 14.20 su Eurosport 1.

Rugby

7a giornata del Guinness Pro 14 con il Benetton Treviso che cerca il secondo successo consecutivo casalingo contro i sudafricani del Southern Kings, con collegamento a partire dalle 20:00 su Eurosport player. Da non dimenticare anche la 6a giornata del Rugby Championship con la sfida Sudafrica-Nuova Zelanda.

Video - Treviso non si ferma! Battuti anche gli Ospreys a Monigo, 16-6 02:12

Basket

Si parte con la seconda giornata del campionato di basket di Serie A, con gli anticipi Fiat Torino-Dinamo Sassari (in diretta su Eurosport 2 alle 20.45) e Red October Cantù-Vanoli Cremona (in diretta su Eurosport player alle 20.45).

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Red October Cantù 94-80 03:57

Pallavolo

A un week end dall’inizio della Regular Season di pallavolo maschile, c’è l’appuntamento con la Supercoppa italiana. A sfidarsi ci saranno Modena, Sir Safety Perugia, Trentino e i campioni d'Italia della Cucine Lube Civitanova.

=Domenica 8 Ottobre=

Formula 1

È il giorno del Gran Premio del Giappone, 16esima prova del Mondiale 2017 di Formula 1. Sveglia alle 7 per seguire in diretta la prova sul circuito di Suzuka.

Video - Da Hülkenberg a De Cesaris: tutti i record (negativi) della Formula 1 01:00

Basket

Grande pomeriggio di basket, con la 2a giornata di Serie A che si apre con la sfida Reyer Venezia-Aquila Basket Trento alle 12 (in diretta su Eurosport 2). La giornata continua con Brescia-Avellino alle 17:00, Reggiana-Pesaro e Virtus Bologna-Capo d'Orlando alle 18.15 e il derby lombardo Olimpia Milano-Varese alle 20:45, tutte in diretta su Eurosport Player.

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play

Video - Highlights: Sidigas Avellino-Grissin Bon Reggio Emilia 66-62 04:12

Ciclismo

Dal Giro di Lombardia alla Parigi-Tour, 111esima edizione della classica francese con collegamento a partire dalle 15.30 su Eurosport 1.

Pallavolo

Finali di Supercoppa nella pallavolo maschile, con la finale per il 3°/4° posto e la finalissima al PalaCivitanova.

Rugby

Da non dimenticare la 6a giornata del Rugby Championship con la sfida Argentina-Australia.

=Lunedì 9 Ottobre=

Basket

Si chiude la seconda giornata di Serie A di basket con il posticipo tra Pistoia e Brindisi, alle 20:45, in diretta su Eurosport player.

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play

Calcio

Si chiude anche la fase di qualificazione ai Mondiali 2018 di calcio, con l’Italia che affronterà l’Albania nell’ultima giornata del Gruppo G.

Video - Enzo Bearzot: l'uomo che portò l'Italia nel calcio moderno 01:25

=Martedì 10 Ottobre=

Ciclismo

La stagione ciclistica non finisce con il Lombardia, prosegue su Eurosport con il Giro di Turchia, in programma dal 10 al 15 Ottobre. Nel 2010 aveva vinto Visconti, lo scorso anno Manuel Belletti aveva fatto sua la classifica a punti. Appuntamento ogni giorno alle 15.00 su Eurosport.

Video - Caffè in corsa per Chris Froome, omaggio della squadra di Vincenzo Nibali 00:48

=Mercoledì 11 Ottobre=

Ciclismo

Seconda tappa del Giro di Turchia, ma avete la serata libera. Ideale per riposarsi un po’, in vista dell’inizio del week end e della prima giornata di Eurolega.

=Giovedì 12 Ottobre=

Basket

Torna lo spettacolo dell’Eurolega di Basket con la prima giornata del girone di qualificazione. Si parte con il botto, con l’AX Armani Exchange Olimpia Milano che affronta il CSKA Mosca, campione nella stagione 2015-2016, alla Megasport Arena. Diretta su Eurosport player, come per tutte le altre gare della prima giornata.

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play