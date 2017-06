L'evoluzione aerodinamica dei palloni da calcio: dal "paradosso Jabulani" alla finale di Cardiff

L’attesa è finita. Lo scontro finale è alle porte. Juventus e Real Madrid, le due migliori squadre d’Europa, si sfideranno sabato sera a Cardiff per l’ambita Coppa dalle grandi orecchie. Per l’occasione ho deciso di sbilanciarmi, voglio fare un pronostico su come si comporterà il grande protagonista della partita, colui che con i suoi movimenti a tutto campo e con guizzi repentini determinerà le sorti della finale. Non sto parlando di Ronaldo o Buffon, macché, il mio oggetto di studio è il pallone. Nello specifico la palla da calcio sviluppata da Adidas appositamente per questa finale di Champions.

Sorvoliamo pure sull’aspetto estetico, il disegno stampato del dragone sembrerebbe rimandare più a un manga giapponese che al simbolo della bandiera gallese (forse un omaggio alla cultura che ci ha portato Holly e Benji). L’importante ai fini di questa rubrica è tentare di prevedere il tipo di traiettorie che il pallone disegnerà in aria e pertanto comprendere le sue caratteristiche tecniche.

Il paradosso Jabulani: un "SuperTele" ai Mondiali 2010

Attenzione a non affrettare il giudizio, un’analisi sbrigativa potrebbe riservare spiacevoli sorprese in campo. Ne sanno qualcosa gli ideatori dello Jabulani, il controverso pallone della Coppa del Mondo 2010, i quali persero svariate ore di sonno nel cercare di capire perché quella palla, bella e maledetta, una volta calciata tendeva a svolazzare imprevedibilmente. Sulla carta era tutto a posto, lo Jabulani rispettava tutti i rigidi requisiti di peso, dimensioni e impermeabilità imposti dalla FIFA, ma nonostante ciò portieri di grande esperienza come Buffon e Casillas etichettarono il pallone come 'orribile' o persino 'da spiaggia'. Quale era il difetto insito nello Jabulani? Ma soprattutto, dobbiamo temere un simile comportamento dal suo successore nella finale di sabato sera? Per trovare le risposte a questi quesiti è necessario ripercorrere velocemente l’evoluzione storica della palla da calcio, dai classici palloni cuciti a mano di una volta fino ai prototipi odierni fatti di pannelli in poliuretano termosaldati tra loro.

Cuciture e aerodinamica: alla ricerca dell'effetto giusto

Le prime palle da calcio in pelle sintetica composte dalla famosa sequenza di 32 esagoni e pentagoni debuttarono sul palcoscenico europeo agli inizi degli anni ’60. Un sarto esperto impiegava non meno di 3 ore per mettere insieme un pallone di cui 15 minuti soltanto per applicare l’ultima cucitura. Per quanto laborioso l’iconico design a poligoni bianchi e neri non ha avuto rivali per decine di anni fino all’Europeo del 2004, torneo dove venne presentato il primo pallone realizzato con la termosaldatura. Questa rivoluzionaria tecnica, a differenza della cucitura a mano, permetteva agli sviluppatori di sostituire gli esagoni e i pentagoni con forme morbide e accattivanti. Più i designer si sbizzarrivano con le composizioni dei nuovi pannelli e più il loro numero diminuiva: 14 per il Teamgeist (Mondiali 2006), 8 per lo Jabulani (Mondiali 2010) e soltanto 6 per il Brazuca (Mondiali 2014).

L’utilizzo di pochi pannelli comportava anche una minor quantità di giunture e ciò ampliava le aree lisce sulla superficie determinando palloni sempre più uniformi e scorrevoli al tatto. Ironia della sorte fu proprio questa nobile ricerca della sfera perfetta, sulle orme di Giotto, a causare il discusso flop dello Jabulani. I progettisti sottovalutarono infatti l’importante ruolo aerodinamico giocato dalle cuciture tra pannelli: al di là del loro aspetto demodé quei solchi di giuntura sono determinanti nella fase di volo del pallone creando intorno ad esso un flusso d’aria turbolento e riducendo la resistenza dell’aria. Lo stesso principio, per quanto contro intuitivo, lo ritroviamo nel golf: le fossette che ricoprono la pallina sono essenziali per farla scorrere in aria e raggiungere così gittate fenomenali.

Tuttavia affinché la palla voli dritta è necessario che tali turbolenze siano distribuite in modo uniforme e per ottenere ciò le cuciture devono essere sufficientemente fitte. Esempio pratico: prendiamo un pallone e calciamolo con forza. Una volta in volo la palla tenderà a ruotare su sé stessa e a seconda dell’orientamento mostrerà al vento porzioni di cuciture sempre diverse. Qualora la disposizione delle cuciture fosse non omogenea e troppo diradata il flusso d’aria creerà attriti disuguali in zone del pallone differenti causando sbandamenti laterali e improvvisi. L’effetto, noto come "knuckle ball", è particolarmente apprezzato dai lanciatori di baseball che ne sfruttano la peculiarità per creare traiettorie ondulate e disorientare il battitore.

Dallo Jabulani al Brazuca: come "imparare la lezione"

La riprova che un fenomeno balistico tipico del baseball stesse facendo capolino nel mondo del calcio arriva nientepopodimeno che dai laboratori NASA. Tra un lancio di un satellite e l’altro furono proprio i fisici di Houston a prendersi a cuore la vicenda dello Jabulani e il loro verdetto non lasciò scampo: “FIFA, abbiamo un problema”. Le misurazioni in galleria del vento dimostrarono chiaramente come il pallone dei Mondiali 2010 tendeva a deviare la sua traiettoria proprio tra i 70 e gli 80 km/h, tipica velocità dei calci piazzati a distanza ravvicinata.

La tirata di orecchie arrivò forte e chiara e così quando nel 2014 giunse il momento di disegnare il pallone dei Mondiali brasiliani, il Brazuca, i progettisti decisero di riscattarsi con un design rivoluzionario. Le superfici lisce lasciarono il posto a un rivestimento ruvido composto da tante microscopiche protuberanze che al tatto facevano somigliare il Brazuca a una palla da basket. L’accorgimento mirava a sostituire una volta per tutte il ruolo aerodinamico svolto dalle cuciture e garantire così performance ottimali indipendentemente dal numero di pannelli utilizzati.

Una fase dei test realizzati da Adidas sul "Brazuca", il pallone dei Mondiali 2014From Official Website

Arriviamo infine ai nostri giorni e al pallone della finale di Champions League che, per il sollievo di tutti, si candida a diventare la miglior palla di sempre. I progettisti hanno infatti giocato sul sicuro concentrando in un unico pallone i punti di forza dei suoi predecessori: dalla superficie ruvida del Brazuca alla marcata profondità delle giunture (3 volte più profonde del solito) che a loro volta collegano ben 24 pannelli stellati in chiaro stile Champions. Non ci sono dubbi, sabato sera il pallone di Cardiff non riserverà sorprese, per quelle e tante altre emozioni dovremmo contare unicamente sui giocatori. Come è giusto che sia.

Ringrazio il Prof. Simon Choppin della Sheffield Hallam University e il suo Centro di Ricerca e Consulenza in Ingegneria dello Sport (CSER), il più grande al mondo in questo campo, per la gentile condivisione di dati e grafici. Per saperne di più

