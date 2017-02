Almaty 2017, dominio kazako nel freestyle

Una delle discipline in cui il Kazakistan sta ottenendo molti successi nei giochi casalinghi di Almaty è quella del freestyle, dove il dominio è finora quasi assoluto.

Yuliya Galysheva, classe 1992, iscritta all’Accademia kazaka del turismo e dello sport, ha vinto la medaglia d’oro nel dual moguls, battendo le avversarie con notevole vantaggio in ogni manche. In finale ha battuto la giovane russa Elizaveta Bezgodova, classe 1997, del Chajkovskij State Institute of Physical Training. L’austriaca Katharina Ramsauer, precedentemente battuta in semifinale proprio dalla Galysheva, è poi riuscita a vincere la finalina per il terzo posto, battendo la finlandese Anniina Lahti.

Ancora meglio tra gli uomini, che hanno conquistato sia il primo che il terzo posto nella stessa specialità. A vincere la medaglia d’oro è stato Dmitriy Reikherd, classe 1989 e inscritto all’Accademia kazaka del turismo e dello sport, che ha battuto il russo Sergei Shimbuev di un solo punto. Classe 1992 e iscritto all’Università Statale Russa, Shimbuev, in semifinale aveva bloccato la corsa del kazako Pavel Kolmakov, che si è poi conquistato il bronzo nella finalina per il terzo posto ai danni di un altro russo, Evgenii Gedrovich.

Identici, se non con una piccola differenza nel podio femminile, anche i risultati della specialità del moguls, vinto sempre da Yuliya Galysheva, questo volta davanti ad un’altra russa, Anastasiia Pervushina, sempre con il terzo posto dell’austriaca Katharina Ramsauer. Nessuna differenza invece nel podio maschile.

Oro per il Kazakistan anche per la squadra mista di salti, composta da Zhanbota Aldabergenova e Baglan Inkarbek, vincenti in finale contro le due squadre cinesi.

Ma il freestyle non è ancora concluso: restano ancora da assegnare le medaglie nella specialità dello ski cross, dove il Kazakistan può tentare di aumentare un bottino già eccellente.