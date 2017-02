Almaty 2017, Ghiotto fa il bis!

È arrivata un’altra grosso soddisfazione per Davide Ghiotto dalle Universiadi Invernali in corso ad Almaty. Classe 1993, attualmente iscritto all’Università di Trento al corso di Laurea in Filosofia, Ghiotto aveva già fatto “il suo dovere”, vincendo la medaglia d’oro nei 5000 metri dello speed skating.

Ma la pista lunga era la sua: i prognostici lo davano tutti come grande favorito. E così è stato, Davide Giotto ha tagliato il traguardo dei 10000 metri in 13’48”12, con un notevole vantaggio rispetto ai suoi avversari. Un’altra medaglia d’oro dunque e un’altra grande soddisfazione per questo fortissimo atleta ventitreenne.

Medaglia d’argento per il giapponese Masahito Obayashi, classe 1994, dell’Università Yamanashi Gakuin. Il suo tempo finale è stato di 14’24”95. Infine, a completare il podio è arrivato il coreano Hyunwoong Moon, classe 1993 dell’Università Nazionale Sportiva Coreana.

Nella stessa giornata, sono scese in pista anche le finaliste della specialità dei 1000 metri. La vincitrice è stata Aleksandra Kachurkina, già oro nella 1500 metri e bronzo nella gara veloce dei 500 metri. Classe 1995, iscritta all’Accademia Statale di Educazione Fisica degli Urali, la russa ha battuto sul filo del rasoio la campionessa dei 500 metri, la coreana Hyunyung Kim. Classe 1994, dell’Università Nazionale Sportiva Coreana, Kim ha fermato il cronometro a 1’19”19, mentre la russa ha ottenuto il tempo di 1’19”10. Poca distanza anche per la terza classificata, la kazaka Yekaterina Aidova, bronzo già nei 1500 metri. Per la venticinquenne dell’Università Economica di Kazpotrebsoyuz il tempo di gara è stato di 1’19”53.

Grazie alla seconda medaglia d’oro di Davide Ghiotto, l’Italia fa un bel salto avanti nel medagliere. Ora la squadra azzurra è a quota quattro medaglie, tutte del metallo più prezioso, ed occupa il 5° posto complessivo, dietro a Russia, Kazakistan, Giappone e Corea del Sud.