Almaty 2017, il biathlon chiude con la mass start

Anche per il biathlon è andato in scena l’ultimo atto alla Universiadi Invernali in corso al Almaty, in Kazakistan. L’ultima specialità in programma era la mass start, di 12,5 km per le donne e 15 km per gli uomini.

Tra le donne è da evidenziare l’ennesimo successo di un’atleta kazaka, Galina Vishnevskaya. Classe 1994, la studentessa della Shakarim State University Semey chiude questi giochi con la quarta medaglia, la seconda d’oro dopo quella vinta nella 7,5 km sprint, oltre alle due d’argento della 15 km individuale e della staffetta mista.

Il suo tempo di gara è stato di 36’15”4, battendo ancora una volta l’ucraina Yana Bondar, già argento nella 7,5 km sprint e bronzo nella staffetta mista. Classe 1991, l’ucraina è una studentessa della National Academy of State Tax Service e ha tagliato il traguardo in 37’17”7. Terzo posto per la russa Larisa Kuklina (37’28”5), classe 1990 e iscritta all’Università Statale Tjumen. La Kuklina aveva già vinto l’oro nella staffetta mista e bronzo nella 10 km inseguimento.

Tra gli uomini ha tagliato per primo il traguardo in 43’30”0 il francese Baptiste Jouty, studente classe 1991 dell’Università Grenoble Alpes, che ha conquistato così il suo secondo oro dopo quello della 20 km individuale. Finale molto combattuta con il secondo e il terzo classificato molto vicini.

Il kazako Roman Yeryomin, classe 1997 e iscritto alla Myrzakhmetova Kokshetau University, ha avuto bisogno di qualche secondo in più per finire la gara, vincendo l’argento con il tempo di 43’43”5. Kazako anche il bronzo, con Anton Patov, già argento nella staffetta mista, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 43’57”7.

Dopo le medaglie conquistate il 7 febbraio, i padroni di casa sono saliti a quota 34 medaglie, di cui 11 d’oro, 7 d’argento e 16 di bronzo.