Almaty 2017, il re del ghiaccio è Denis Ten

L’attesa era tanta per il campione nazionale Denis Ten. Da lui ci si aspettava quanto meno una medaglia, possibilmente quella d’oro. E nonostante le carte in regola ci fossero tutte, quando la pressione sale così, l’errore è dietro l’angolo. Ma il giovane campione kazako ha dimostrato di essere maturo anche a livello mentale ed è riuscito a gestire la pressione di un intero paese che lo guardava e tifava per lui.

Già vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Sochi nel 2014, Denis Ten, classe 1993 e iscritto all’Università Tecnica Nazionale Kazaka, ha conquistato quindi una medaglia d’oro che in tanti gli avevano già messo al collo da tempo.

Il suo punteggio finale è stato di 266.97 e ha dominato sia nel programma corto che nel libero. Poco il margine per gli avversari: a salire sul secondo gradino del podio è stato il giapponese Keiji Tanaka, con un punteggio complessivo di 252.09. Ottima la prestazione dello svedese Alexander Majorov, che dopo un programma corto terminato solo al sesto posto, è riuscito a conquistare il bronzo grazie ad un eccellente libero; il suo punteggio complessivo è stato di 246.56.

La regina del pattinaggio di figura è stata la russa Elena Radionova, giovanissima russa appena diciottenne e alla sua prima presenza alle Universiadi Invernali. Già due volte campionessa del mondo juniores e argento agli europei del 2015, la Radanova si presentava come la grande favorita per l’oro e non ha disatteso le aspettative.

Ha dominato sia il programma corto che il libero, concludendo la sua gara con il punteggio di 196.61. Dietro di lei sono arrivate due atlete giapponesi, Rin Nitaya e Hinano Risobe, entrambe classe 1997. La Nitaya ha totalizzato un punteggio di 187.18, mentre la sua compagna di squadra è arrivata a quota 174.27.