Almaty 2017: la Francia domina nello snowboard

Prime posizioni sia in ambito maschile che femminile per la Francia dello snowboard. Una giornata da ricordare, che regala ai transalpini altre due medaglie d’oro, dopo quella conquistata il 31 gennaio da Baptiste Jouty nella 20 km individuale del biathlon. Dallo snowboard è arrivata anche la prima medaglia d’argento di questi giochi, che evidenzia un dominio quasi totale nel settore maschile.

A conquistare l’oro è stato Leo Le Ble, classa 1997, inscritto all’Università di Grenoble Alpes. Primo già in fase di qualificazioni, Le Ble ha confermato la sua superiorità in finale, salendo così sul gradino più alto del podio.

Ma le soddisfazioni per la squadra di snowboard maschile francese non sono finite qui, grazie alla prestazione di Guilhem Apilli, che ha vinto l’argento. Inscritto all’Università di Savoia, il francese classe 1996 ha superato le qualificazioni sempre ai primi posti, per poi arrendersi in finale solo al compagno di squadra.

Sandro Perrenoud, svizzero dell’università Thim van der Laan, è arrivato terzo, vincendo la seconda medaglia della giornata per il suo paese.

Anche tra le donne a vincere l’oro è stata una francese. Si tratta di Sarah Devouassoux, classe 1997 e iscritta alla stessa università di Apilli. La sua vittoria è arrivata con un discreto margine rispetto alla svizzera Miriam Wiffli, dell’Istituto Svizzero Federale Tecnico di Zurigo. La svizzera, classe 1991, ha comunque vinto un argento di grande valore: la prima medaglia svizzera dei giochi. Terza la ceca Katerina Chourova, dell’Università Charles di Praga.

Grazie alla prestazione nello snowboard, la Francia è salita nel medagliere direttamente in terza posizione, superando il Giappone. I transalpini hanno vinto solo 5 medaglie in totale, ma 3 sono del metallo più prezioso, mentre i nipponici sono a quota 13, con 2 medaglie d’oro, 8 d’argento e 3 di bronzo.