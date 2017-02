Almaty 2017: l’universiade kazaka (in tutti i sensi)

Giunti quasi a metà strada, si può iniziare a fare qualche considerazione sulle Universiadi Invernali 2017, in corso ad Almaty, in Kazakistan.

Iniziate il 29 gennaio ed in programma fino all’8 febbraio nell’antica città kazaka, le Universiadi Invernali di Almaty stanno decisamente andando molto bene per i padroni di casa. Dopo cinque giornate di gara, il Kazakistan occupa infatti la seconda posizione del medagliere, dietro solo ad un’ormai imprendibile Russia.

Come è accaduto anche nelle ultime edizioni, la Russia è infatti leader quasi assoluto del medagliere delle Universiadi Invernali, con 40 medaglie di cui ben 15 d’oro. E fin qui nulla di strano, il dominio russo era ben evidente già nel 2013 e nel 2015, quando la Russia conquistò in totale rispettivamente 50 e 56 medaglie.

Se si esclude dunque la Russia, l’edizione 2017 verrà ricordata come quella delle Universiadi Invernali kazake in tutti i sensi. Non solo il Kazakistan ha l’onore di organizzare questi giochi, ma si sta anche togliendo tantissime soddisfazioni sportive.

Sono infatti già 18 le medaglie conquistate dal paese organizzatore, di cui 8 sono d’oro. Il metallo più pregiato è stato vinto nelle discipline del biathlon (15 km individuali femminili e 7.5 sprint femminili), sci di fondo (sprint classica maschili) e freestyle (ben 5 trofei).

I risultati sono ancora più eccellenti se letti nell’ottica dell’incredibile miglioramento che ha fatto la squadra kazaka nelle ultime due edizioni delle Universiadi Invernali. Nel 2015 il Kazakistan si piazzò terzo, con un bottino di 11 medaglie (5 ori e 6 argenti), mentre nel 2013 fu appena 15°, con solo 5 medaglie in totale (2 ori, 2 argenti e un bronzo.)

Con ancora tantissime medaglie da assegnare, c’è da scommettere che queste Universiadi Invernali saranno ricordate come le Universiadi kazake, in tutti i sensi.